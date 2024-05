Calcio giovanile, la Juniores dell'Ospedaletti stacca il pass per la finale regionale

Con le reti di Cascone, Recine e Angeli la Juniores dell’Ospedaletti ha superato 3-1 il Priaruggia nella gara valida per la semifinale del torneo regionale di categoria. I ragazzi allenati da mister Fabio Luccisano hanno così staccato il pass per la finalissima in programma sabato 25 maggio al campo ‘Ruffinengo’ di Savona e che li vedrà affrontare la Sestrese. Fischio d’inizio alle 17.30.

Vittorie anche per le altre due formazioni orange scese in campo nel fine settimana. Gli Allievi Under16 di mister Leandro Di Franco hanno superato la Sestrese, mentre i Giovanissimi Under14 allenati da Ferdinando Eulogio si sono imposti sul campo dell’Arenzano.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Priaruggia - Ospedaletti 1-3

Marcatori: Cascone, Recine, Angeli

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Mema, 3 Di Nicola, 4 Barbagallo, 5 Caffi, 6 Cascone, 7 Recine, 8 Molinari, 9 Avandro, 10 Angeli, 11 Sartori

A disposizione: 12 Galli, 13 Santarsiero, 14 Manno, 15 Raviola, 16 Consalvo, 17 Mbithi, 18 Saih, 19 Coppola, 20 Tantan

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Sestrese 3-0

Marcatori: Anzalone (2), Ben Mzaker

Ospedaletti: 1 Calipa, 2 Faurie, 3 Valente, 4 Kopliku, 5 Pallanca, 6 Quartiere, 7 Ben Mzaker, 8 Pesce, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Urciuoli

A disposizione: 12 Rondelli, 13 Le Rose, 14 Borella, 16 Micaroni, 17 Turrini

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Arenzano - Ospedaletti 0-2

Marcatori: Ligato, Lazri

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Belvisi, 3 Cannarozzo, 4 Scialanca, 5 Spaggiari, 6 Ghiacci, 7 Rodigari, 8 Lazri, 9 Ambesi, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Vasciminno, 13 Traverso, 14 Di Martino, 15 Rinaldi

Allenatore: Ferdinando Eulogio