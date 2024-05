Atletica, ottimi risultati per l'atleta Novella portacolori della Polisportiva IntegrAbili (foto)

Ottimi risultati per il giovane atleta Edoardo Novella portacolori della Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili al 14° Memorial Dr. Giorgio De Alexandris - Meeting Interregionale di Atletica Leggera Campionato Regionale Fisdir/Fispes che si è svolto sabato scorso 18 maggio presso il Campo Scuola di Asti.

Edoardo, alla sua seconda gara agonistica, ha gareggiato nel salto in lungo da fermo e negli 80 mt. piani ottenendo i migliori tempi della sua batteria e qualificandosi terzo assoluto.

“Congratulazioni ad Edoardo per i risultati raggiunti e per il suo percorso in campo agonistico, un particolare ringraziamento all’istruttrice Stefania Spitaleri che da alcuni mesi si occupa della preparazione atletica di Edoardo e di un gruppo di atleti della presso il Campo Prino di Imperia.”

Per informazioni sui corsi di atletica contattare la @Polisportiva Integrabili.