Sanremo: le albissolesi Pastorino e Montedoro vincono la prima tappa del 'Festival di Beach Volley' (Foto)

Si è chiusa la prima tappa del ‘Festival nazionale di beach volley’, con il trofeo ‘Crespi’ valido per la Serie B1’ Fipav, con la vittoria in finale delle albissolesi Monica Pastorino e Martina Montedoro allenate da Andrea Gigante.

La coppia savonese ha superato in finale la testa di serie n° 1 del torneo, le lombarde Elisa Salvador e Viola Massi, allenate da Andrea Abbiati (ex campione italiano) per 2 set a 0. Terze le genovesi Cecilia Perata e Clelia Bacicalupo.

Il festival del beach volley proseguirà con la tappa ‘2 x 2’ maschile che verrà organizzata sempre dalla Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley 1990.