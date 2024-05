Ginnastica: grande successo di partecipazione per il 1° trofeo Csen di Sanremo con l'associazione Insieme (Foto)

Si è svolto sabato scorso il 1º Trofeo CSEN Città di Sanremo di ginnastica artistica femminile e maschile organizzato da ‘Insieme’.

Grande partecipazione e impegno da parte degli atleti del sodalizio sanremese che hanno potuto cimentarsi sui vari attrezzi della disciplina: corpo libero, trave, volteggio, mini trampolino e parallele. Durante la competizione hanno gareggiato ginnasti di tutte le categorie (mini, allieve, junior e senior) suddivisi nei vari livelli (base, promozionale, avanzato, pre agonistico ed agonistico).

A premiare erano presenti il Presidente dell’associazione Elisa Moscardi ed il vice Presidente Saverio Bonsignore che hanno colto l’occasione per ringraziare tutte le famiglie, i ginnasti, i giudici e, in particolare, lo staff tecnico che, come sempre, ha dato prova di professionalità, competenza e grande passione.

I prossimi appuntamenti della Gym Insieme Sanremo: per la squadra agonistica, le Finali Nazionali CSEN a Cesenatico in programma dal 25 maggio; per i più piccoli e le allieve, l’incontro finale del Centro CONI; nel mese di giugno, a chiusura di questo anno sportivo pieno di soddisfazioni, l’esibizione conclusiva di tutti i ginnasti e le ginnaste.