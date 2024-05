Evento CSIAMO a Sanremo: Una Festa del Calcio per i Piccoli Campioni

Sanremo palcoscenico dell'iniziativa CSIAMO, nella quale squadre di calcio del territorio composte da bambini tra i sei e gli otto anni si sono incontrati dando vita anche a numerose partite, confrontandosi e mettendosi alla prova.

L'iniziativa, organizzata dal CSI (Centro Sportivo Italiano - Comitato di Imperia Sanremo), ha visto la partecipazione di numerosi piccoli calciatori e calciatrici provenienti dalle società della provincia di Imperia. Si tratta solo dell'ultima tappa di CSIAMO, che ha già toccato luoghi come Caramagna, Oratorio Piani, Badalucco, Riva Ligure, Ceriana.

Durante l'evento, i bambini hanno avuto modo di incontrare nuovi amici, confrontarsi con avversari, e imparare l'importanza del fair play. Gli organizzatori hanno sottolineato come queste manifestazioni siano fondamentali non solo per lo sviluppo tecnico dei giovani calciatori, ma anche per la loro crescita personale.

Attraverso il gioco del calcio - aggiungono - i bambini imparano a lavorare in squadra, a rispettare le regole e gli avversari, e a gestire vittorie e sconfitte con lo stesso spirito sportivo. L'evento ha ricevuto un ampio supporto da parte delle famiglie dei partecipanti, tutti pronti a incoraggiare i giovani calciatori con applausi e tifo caloroso. La partecipazione attiva delle famiglie ha contribuito a creare un clima di festa e condivisione.