Calcio: continuano i rinnovi dei contratti in casa Sanremese, confermato anche Lorenzo Bechini

E’ stato rinnovato dalla Sanremese il contratto del difensore Lorenzo Bechini che si appresta a disputare la sua terza stagione consecutiva in biancoazzurro.

Nato a Pontedera il 19 giugno 2001, alto 1.85 per 78 kg, Bechini è un difensore centrale mancino che può essere utilizzato anche da terzino sinistro. Giunto a Sanremo nell’estate del 2022, in questo campionato ha totalizzato 29 presenze. Con la maglia della Sanremese in due annate ne ha collezionato 54.

Cresciuto nel settore giovanile del Pisa, Bechini nel 2018 è passato al Sassuolo dove ha giocato nella Berretti. Ha iniziato la stagione 2019/20 nel Palermo, poi a gennaio 2020 si è trasferito al Campodarsego con cui ha esordito in D prima dello stop dei campionati per il Covid. Tornato a giugno al Pisa, nel 2020/21 ha giocato con la Primavera nerazzurra, mentre prima di arrivare a Sanremo nella stagione 21/22 ha giocato col Real Forte Querceta (38 presenze).

“Credo molto nel progetto della Sanremese – afferma Lorenzo Bechini – e sono molto contento di rimanere. Ringrazio il presidente e il mister che hanno dimostrato in più circostanze di avere fiducia in me. A Sanremo sto benissimo: mi piace la città e la società è seria e vuole fare le cose per bene. Spero l’anno prossimo sia a livello personale che di squadra di disputare una grande stagione e di migliorare ancora sia in termini di prestazioni che di classifica. Sanremo merita solo il meglio”.