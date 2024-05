Batti e corri: doppio incontro sabato scorso per le Under 15 della Softball School Sanremo

Doppio incontro, sabato scorso, in trasferta per le ragazze under 15 della Softball School di Sanremo contro le Grizzlies di Torino.

“Voglio fare i complimenti alle ragazze - commenta il coach Yariel Valdes - che soprattutto nella seconda partita sono scese in campo con tanta concentrazione e determinazione che le hanno portate a realizzare due azioni di triplo gioco, una di queste è iniziata con una bella presa al volo in corsa dell’esterno centro Benedetta Zaccariello”.

Molto buona la prestazione di tutte le ragazze in attacco che si sono mostrate grintose anche durante la corsa sulle basi. Da segnalare gli ottimi turni alla battuta di Sofia Bregliano autrice di 3 valide e anche un buon turno di Virginia Gervasoni autrice di un contatto molto potente. In pedana notevole la prestazione di Viola Liddi che è riuscita a tenere a freno le mazze avversarie e che grazia ad una buona concentrazione è riuscita a a realizzare ben tre strike out nell’ultima difesa delle matuziane.

Sono scese in campo: Battaglia Asia, Bigio Celeste, Bregliano Sofia, Bruno Zoe, Gervasoni Virginia, Liddi Viola, Pennucci Carolina, Pignotti Elena, Zaccariello Benedetta. Prossimo appuntamento sabato sul diamante di casa contro le piemontesi del Porta Mortara (Novara) a partire dalle 15.