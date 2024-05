Calcio: Serie D, la Sanremese ha rinnovato il contratto fino al 2025 al difensore Simone Bregliano

E’ stato rinnovato dalla Sanremese, fino al 30 giugno 2025, con il difensore Simone Bregliano. Nato a Sanremo il 18 settembre 1989, difensore centrale e all’occorrenza anche laterale destro di spinta, Bregliano nel campionato appena concluso ha indossato con orgoglio la fascia di capitano ed ha totalizzato 32 presenze.

“Per il nostro Simone – evidenzia la società - che in passato ha vestito anche le casacche di Villacidrese, Carrarese, San Marino e Argentina Arma, si tratta della decima stagione con la squadra della sua città, l’ottava consecutiva”. In totale in maglia biancoazzurra Bregliano vanta 242 presenze.

“Sono molto contento di vestire ancora la maglia della Sanremese – dichiara Simone Bregliano – da quando sono tornato qui ho sempre avuto come unico obiettivo quello di riportare tra i professionisti i colori che amo. Quest’anno è stato molto complicato, ma alla fine credo nonostante le difficoltà di essere cresciuto molto e di avere imparato tanto, anche se non sono più un ragazzino. Ringrazio la società e il mister per la fiducia che hanno nei miei confronti. Non vedo l’ora che venga il mese di luglio per iniziare il ritiro e gli allenamenti. Mi auguro che nella prossima stagione la Sanremese possa tornare a lottare per le zone alte della classifica come è sempre successo negli ultimi anni”.