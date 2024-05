Calcio amatoriale: meno di tre settimana ai sorteggi per la 29a edizione del trofeo 'Città di Sanremo'

Mancano meno di tre settimane ai sorteggi del 29° Trofeo "Città di Sanremo" organizzato dalla Sanremo Calcio che avrà inizio il 6 Giugno sul consueto campo sintetico del Morgana, quest'anno oltre alle migliorie all' impianto di illuminazione e recinzioni si è voluto installare ,per rendere ancora più spettacolare il Torneo,le porte di Calcio a 6 che porteranno in dote sicuramente più reti.

Sono già 16 le formazioni iscritte al torneo, tutte agguerrite e di alto livello che proveranno a scalzare dal gradino più alto la squadra detentrice TemaCasa formata dai giocatori Schillaci e Travella. Le iscrizioni saranno aperte sino al 2 Giugno, quest' anno oltre ai consueti premi per le prime tre squadre e si riconoscimenti individuali, ci saranno anche dei premi serali per rendere ancora più emozionante ogni gara.

Il torneo è aperto sia a calciatori liberi, amatori e tesserati senza limite di categoria e senza nessun vincolo di punteggio per formare la rosa che deve essere al massimo di 10 elementi. Saranno garantite almeno 6 gare a squadra e come tradizione non si giocherà il sabato sera né nelle serate in cui la Nazionale sarà impegnata agli Europei 2024.

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alle pagine social della Sanremocalcio (Facebook o Instagram) o tramite Whatsapp al numero 3505151993.