A Sanremo prosegue il 21° festival Beach Volley città di Sanremo serie b1 2 x 2 open femminile

Prosegue la tappa trofeo Gianni Crespo di Volley valida per serie b1 2 x 2 open femminile città di Sanremo. Questa mattino si sono date battaglia le coppie provenienti la Liguria - Piemonte - Lombardia sul lido dei bagni Morgana - Lido Italia - valido per il 21 festival Beach Volley città di Sanremo serie b1 2 x 2 open femminile.

Per ora in semifinale si sono qualificate le lombarde Elisa Salvador - Viola Massi allenate dal ex campione d'Italia Andrea Abbiati. Nell’altra parte del tabellone invece ci sono le albissolesi Pastorino Monica - Montedoro Martina. In attesa di attendere le vincenti del tabellone perdenti che sono le a ilbissolesi Valdora Elisa - Tagliapietra Martina, le genovesi Bacicalupo Clelia - Perata Cecilia.

In palio il montepremi di 1400 euro e i punti della Classifica Italiana del Beach Volley assoluto.