Elezioni comunali, Uniti Cambiamo San Lorenzo: la lista torna in corsa

"Un brindisi alla democrazia, uniti cambiamo San Lorenzo" - dice Pier Luigi Balestra, candidato di 'Uniti Cambiamo San Lorenzo', annunciando che la lista, esclusa dalla competizione elettorale per presunte irregolarità, ritorna in corsa.

"Si chiude con un brindisi alla democrazia tra i candidati questa vicenda un po’ fantozziana, un po’ comica, un po’ se vogliamo anche surreale che aveva portato all’esclusione della nostra lista Uniti Cambiamo San Lorenzo e altre 6 liste nella provincia d’Imperia per presunte irregolarità relative ai moduli di raccolte firme, non entriamo nel merito della vicenda in quanto lo hanno fatto i magistrati del Tribunale Amministrativo Regionale con la sentenza che ci rimette in corsa per questa tornata elettorale, per chi vuole comunque approfondire la vicenda troverà e potrà scaricare i documenti ufficiali sul sito tar" - dice Balestra.

"Certamente sono tante le persone da ringraziare in questo momento, in primis tutti i cittadini di San Lorenzo che ci hanno sempre sostenuto avendo fiducia nel nostro operato, in modo particolare quella 40 persone che già avevano sottoscritto la nostra lista è che hanno fatto un’ulteriore dichiarazione per permettere il ricorso al tar" - fa sapere il candidato di Uniti Cambiamo San Lorenzo - "Un grazie particolare per l’avvocato Michele Casano di Genova per la professionalità e competenza con la quali ha gestito in tempi così stretti il ricorso. Questa vicenda ci ha confermato che non bisogna mai arrendersi ma andare avanti sempre uniti per raggiungere l'obiettivo qualsiasi siano le prove e gli ostacoli che ci troviamo davanti".