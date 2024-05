Sanremo: il difensone della Sanremese Damian Salto rinnova fino al 2025

Un altro anno nella Città dei fiori per Damian Andrés Salto Lomba: il difensone argentino, in forza alla Sanremese da dicembre, ha rinnovato il contratto fino a giugno 2025.

“Sono molto contento di restare a Sanremo – dichiara Damian Salto – ringrazio la società e il mister che hanno avuto fin dal primo giorno una grande fiducia nei miei confronti. Anche per la prossima stagione la mia prima scelta è stata sempre la Sanremese. Purtroppo l’infortunio al polpaccio mi ha fatto saltare le ultime partite e ho sofferto tanto. Non vedo l’ora di tornare in campo".

Il trentaduenne sudamericano ha disputato la prima parte di questa stagione nella Pistoiese (18 presenze tra campionato e coppa Italia e 4 reti). Giunto a Sanremo a fine dicembre, ha totalizzato 9 presenze e 1 gol in biancoazzurro.