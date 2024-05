Calcio, fine settimana strabiliante per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana strabiliante per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy asd, impegnati in diversi tornei.

Sabato 11 maggio i Primi Calci della leva 2016, guidati da mister Giovanni Tuttoilmondo coadiuvato da mister Federico Biasi, sono stati impegnati nel Trofeo Gelateria La Granita organizzato dal Ventimiglia Calcio, al campo Morel. "Ottime le prestazione di tutti i ragazzi" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Vincendo tutte le gare hanno ottenuto il primo posto in classifica del torneo".

I Primi Calci della leva 2015, guidati da mister Carmelo De Bartolo coadiuvato da Alessio Bagnato, sono stati impegnati in una doppia trasferta. Una parte dei ragazzi erano impegnati al Comunale di Sanremo al 3° Trofeo San Lorenzo al Mare Cantieri organizzato dalla Sanremese Calcio l'11 e il 12 maggio. "E' andato benissimo" - commenta la Polisportiva - "Hanno conquistato quattro vittorie su quattro partite. I ragazzi hanno concluso il torneo al quarto posto. Hanno, inoltre, ottenuto premi speciali Loris Dato come capocannoniere e Imran El Kattani come miglior giocatore".

Un altro gruppo di Primi Calci della leva 2015 nella giornata di domenica 12 maggio, invece, si è recato a Borghetto S.S. per i Tornei Nazionali Giovanili di Primavera “Città di Borghetto S.S.”. "I ragazzi accompagnati per l’occasione da Alessio Bagnato hanno gareggiato con tenacia e determinazione vincendo quattro gare e pareggiandone due" - dichiara il Vallecrosia Academy - "Sono così arrivati al quinto posto del torneo su un totale di sedici squadre".

Gli Esordienti della leva 2012, guidati da mister Davide Pagliuca, hanno partecipato al prestigioso Torneo Internazionale di Cairo Montenotte: l'11° Memorial Giacomo Comparato. "E' andata molto bene la fase di qualificazione" - afferma la società - "I ragazzi si sono molto impegnati, si sono posizionati al secondo posto del girone con due vittorie e tre pareggi con una difesa inattaccabile, sono, infatti, stati 0 i goal subiti. Nella giornata di domenica si sono qualificati nel girone Gold 1, dove hanno affrontato la Juventus contro la quale hanno perso. Sono, comunque, riusciti a piazzarsi al 2° posto del girone Gold, alle spalle della Juventus, e hanno poi continuato a gareggiare contro teste di serie come Cremonese, Suno e Sestrese. Alla fine hanno chiuso con un eccellente 8° posto su 26 squadre partecipanti, comprese le quattro professioniste, entrate nella seconda giornata del torneo. Premio speciale per Carlo Barbonaglia della leva 2013 entrato nella Top 9 Girone Gold". Molto soddisfatto il mister Pagliuca che ha ringraziato tutti i ragazzi per l’impegno profuso in ogni competizione, i genitori che hanno sostenuto i ragazzi, i dirigenti collaboratori preziosi in tutti i momenti della manifestazione e tutti le persone che hanno sostenuto il gruppo, in questa bellissima esperienza in un torneo di primo livello.

La società si complimenta e ringrazia tutti gli atleti, i dirigenti e tutto lo staff tecnico per aver partecipato e ottenuto ottimi risultati in tutte le manifestazioni in un fine settimana all’insegna dello sport ad altissimi livelli. "Quando si raccolgono sul campo i risultati del duro lavoro di un’intera stagione ci si sente doppiamente gratificati" - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Un ringraziamento va anche ai genitori per la fiducia riposta nella società e nello staff tecnico e per la partecipazione costante a tutti gli eventi".