Sanremo: serata dedicata alla consegna di diversi 'services' per il Lions Club Host (Foto)

Si è svolta il 9 maggio scorso, al Golf degli Ulivi di Sanremo, la serata dedicata alla consegna di alcuni services realizzati durante l’anno sociale 2023-2024, dal Lions Club Sanremo Host, guidato dal Presidente Guido De Angeli.

Il cerimoniere del club, Milena Balestra, ha dato inizio alla serata dopo aver invitato il Presidente Guido De Angeli come è consuetudine fare nell’Associazione del Lions International, a dare il tocco di campana, che simbolicamente unisce i 49.800 Lions Club nel mondo. quando iniziano una cerimonia o una serata conviviale. Dopo la lettura del Codice dell’Etica e degli scopi del Lionismo, la serata è proseguita con l’invito ai Melvin Jones presenti ad alzarsi per ricevere il giusto e meritato riconoscimento.

Presenti al tavolo presidenziale: il primo vicegovernatore Vincenzo Benza, socio del Lions Club Sanremo Host, il Presidente di Zona Aurelio Negro, del Lions Club Arma e Taggia accompagnato dalla gentil consorte Carla, il Presidente del Lions Club Sanremo Host Guido De Angeli in compagnia della moglie Barbara e il Presidente del Leo Club Sanremo, Stefano Benza.

Ospiti presenti alla serata: Sandra Santamaria del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Pasquale Cammino del Lions Club Monza Parco (referente del ‘Service Bel’, bastone per non vedenti), Alessandra Mamino (Presidente della Polisportiva Integrabili), Fabrizio D’Alessandro (Presidente dell’unione Italiana Ciechi, in compagnia della moglie Patrizia. Ma anche gli Officier Distrettuali: Chiara Aprosio, Vincenzo Benza, Emanuele Frattarola, Aurelio Negro, Barbara Provera (socia del Leo e del Lions Club Ventimiglia), Pasquale Cammino socio del Lions Club Monza Parco, Roberto Pecchinino (Officier Multi distrettuale della Comunicazione Esterna 108 Italy).

Il Presidente Guido De Angeli, dopo aver rivolto ai presenti il suo cordiale saluto di benvenuto, ha quindi ceduto la parola al Presidente Leo Club Sanremo Stefano Benza per la sua relazione. Soci ed accompagnatori presenti hanno manifestato il loro plauso alle personalità intervenute e salutato il Presidente con attestazioni di stima e con calorosi applausi.

La serata è stata anche l’occasione, per la cerimonia di ammissione nel Club dell’ex Leo Club Sanremo, Chiara Aprosio, accolta con gioia dal Consiglio Direttivo e da tutti i soci del Club. Investitura fatta alla presenza del Vicegovernatore Vincenzo Benza, del Presidente Guido De Angeli e della madrina Milena Balestra. Con soddisfazione il Presidente del Sanremo Host ha inoltre comunicato di aver assegnato su parere positivo di tutto il Consiglio Direttivo, il più alto riconoscimento del Lions International il Melvin Jones Fellow, a 5 soci del Lions Club Sanremo Host, per il loro impegno al servizio della comunità e del Club, valorizzando con l’eccellenza delle loro opere umanitarie e sociali, la solerzia del lavoro e la serietà della vocazione al servizio. I soci Lions meritevoli dell’alto riconoscimento Lions sono stati: Francesco Surace, Milena Balestra, Oriana Ragazzo, Ettore Del Bò e Nicola Lanteri.

Al termine della cena, la serata è proseguita con la presentazione da parte di Pasquale Cammino del Lions Club Monza Parco, referente del ‘Service Bel’ (Bastone per non vedenti), che ha presentato l’utilizzo e l’importanza dei nuovi ‘bastoni Elettronici’ ad impulsi ad infrarossi (vedi link video).

Il Presidente ha quindi offerto agli ospiti 6 bastoni da orientamento per non vedenti. Il Presidente Fabrizio D’Alessandro, Presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Provinciale, in compagnia della moglie Patrizia, ha ringraziato il Presidente e i soci del Lions Club Sanremo Host, per l’importante service sociale e umanitario fatto, a loro favore permettendo una migliore qualità della vita. (dichiarazione video di Fabrizio D’Alessandro)

A seguire è stato consegnato alla Presidente Alessandra Mamino, un altro service benefico a favore della Polisportiva Integrabili. Presente anche il dott. Roberto Ravera, Presidente Fhm Italia onlus, che ha parlato della sua esperienza, e delle numerose attività umanitarie attuate in Africa con la collaborazione del dott. Paolo Secondo (Vicepresidente Fhm Italia onlus). Con gratitudine hanno ringraziato tutti soci e in particolare Oriana Ragazzo per la somma raccolta grazie allo spettacolo organizzato in collaborazione con la compagnia Teatrale diretta dal Presidente Franco La Sacra del Teatro dell’Albero con la regia di Dalila Cozzolino "Sinceramente Bugiardi" di Alan Ayckbourn. Lo spettacolo che ha riscosso un grande successo grazie all’interpretazione degli attori Consuelo Benedetti, Loredana de Flaviis, Franco La Sacra e Paolo Paolino.

Numerosi gli interventi di personalità ospiti, i quali hanno testimoniato la valenza del Club in diversi contesti sociali. Le testimonianze degli ospiti, artefici dei services per l’anno 2023/24, il calore espresso dalle loro parole, la forza di volontà nel perseguire scopi umanitari, non hanno che ribadito le parole del Presidente: “Grazie alla fattiva collaborazione del Consiglio Direttivo, ed ai costanti contatti con i Soci, grazie alle risorse che sono state destinate a Services Umanitari e Sociali, si è riusciti come Lions Club ad aiutare persone bisognose, motivo di vanto e orgoglio per tutti i soci del Lions Club Sanremo Host, che possono essere fieri, di aver dimostrato e vissuto concretamente la forza e il valore sociale della frase ‘We serve’.”