Aziende agricole in conversione al biologico: il valore di una transizione green

La conversione delle aziende agricole al biologico sta guadagnando terreno in Italia, un paese noto per la sua tradizione agricola. Questo processo implica l'adozione di pratiche agricole sostenibili che rispettano l'ambiente, la salute umana e il benessere animale. Negli ultimi anni, un numero crescente di agricoltori ha scelto di abbandonare i metodi convenzionali a favore di quelli biologici, spinti da una crescente domanda di prodotti più sani e sicuri.

Uno degli aspetti più significativi della conversione è l'eliminazione di pesticidi e fertilizzanti chimici. Le aziende agricole biologiche utilizzano metodi naturali per combattere malattie, parassiti e migliorare la fertilità del suolo.

La certificazione biologica è un passo cruciale per le aziende che desiderano entrare in questo mercato. Il processo di certificazione è rigoroso e richiede controlli periodici per garantire il rispetto degli standard stabiliti. Le aziende devono dimostrare di seguire pratiche sostenibili per un periodo di tempo, spesso di almeno tre anni, prima di ottenere la certificazione ufficiale.

La transizione al biologico comporta anche sfide significative. Il passaggio può comportare una riduzione temporanea della resa delle colture, poiché il suolo si adatta ai nuovi metodi di coltivazione.

Nonostante questa difficoltà, molti agricoltori sono motivati dalla possibilità di accedere a mercati di nicchia e ottenere prezzi più elevati per i loro prodotti. I consumatori sono disposti a pagare di più per prodotti che percepiscono come più sani e rispettosi dell'ambiente. Inoltre, le politiche governative e i sussidi stanno incentivando sempre più aziende a fare il passaggio al biologico.

Fertilizzanti biologici BioAksxter®: perché sono necessari alle aziende agricole in conversione al biologico

I vantaggi dell’uso di BioAksxter® sono numerosi:

Depurazione del suolo da residui accumulati negli anni;

Protezione del microbiota del terreno;

Prevenzione e risoluzione dei danni causati dalle malattie delle piante;

Semplificazione della gestione colturale;

Mantenimento dell’elevato standard produttivo;

Produzione di prodotti ortofrutticoli e trasformati a zero residuo.

Per le aziende agricole biologiche, la scelta di fertilizzanti conformi alle normative europee è cruciale.offre una gamma di fertilizzanti biologici conformi al Regolamento UE 2019/1009 e con marcatura CE, garantendo il rispetto delle norme per l’agricoltura biologica. Questo brand rappresenta una nuova generazione di prodotti grazie alla sua tecnologia disinquinante.

BioAksxter® è unico al mondo per la sua capacità disinquinante e perché fornisce energia utile per il potenziamento delle piante e il riequilibrio microbiologico del suolo. Questo fertilizzante è un alleato prezioso per chi desidera coltivare in modo sostenibile, migliorando la qualità delle colture e del terreno.

Sia che gestiate un’azienda agricola biologica, stiate passando all’agricoltura biologica o vogliate semplicemente coltivare frutta e verdura prive di inquinanti, BioAksxter® offre una soluzione efficace per conciliare necessità produttive e ambientali, migliorando la vita delle vostre piante e del vostro suolo.