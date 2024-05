Pallavolo femminile: il Corradini Home Solutions è ancora in serie d

Si è giocata domenica 12 maggio l'ultima giornata del girone dei play-out della serie D. Il Corradini Home Solutions è sceso in campo, nel pomeriggio, sul parquet del Paladonbosco di Genova, ancora in corsa, in caso di vittoria, per la salvezza. Le ragazze dei coach Ferrari - Gallina dal canto loro, avevano un secondo posto del girone da conquistare. Iniziano bene le genovesi aggiudicandosi il primo set (25/22), le armesi poi si sono riprese concludendo altri due set con ampio margine (14/25 e 16/25) non lasciando speranza alcuna alle genovesi, concludendo il match nel quarto per 22/25.

“Alla fine di questo lungo anno sportivo - commenta il presidente Brunacci - vorrei ringraziare le ragazze che hanno creduto nel nostro progetto e si sono impegnate per portarlo avanti. Non sono mancati i momenti di difficoltà ma si è sempre cercato di risolverli nel migliore dei modi. Un grazie agli allenatori Luca Ferrari, Lorenzo Gallina con l'Under 18 e Serie D, Fabrizia Fontanesi impegnata con l’Under 14 e Under 16 e i gruppi dei più piccoli e Valentino Ricci con l’under 14 Young, che hanno impegnato il loro tempo negli allenamenti, la preparazione, le partite, e che hanno creduto nelle capacità delle ragazze e hanno cercato sempre di aiutarle nel loro percorso di crescita.

Ancora due parole di ringraziamento le voglio rivolgere ai genitori, sempre collaborativi, e agli sponsor: Corradini Home Solutions nostro main sponsor che da anni ci segue e supporta, Auto3, Casa Glamour, Omega impianti e Trattoria del ponte, che con il loro sostegno ci hanno permesso di portare avanti il nostro sodalizio.