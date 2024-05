Taggia: cassonetti dei vestiti usati stracolmi e spettacolo indecente a fianco del comune (Foto)

Colpa di nessuno o colpa di tutti. Questo non spetta a noi sostenerlo, ma rimane il fatto che lo spettacolo che viene offerto dai cassonetti per la raccolta degli indumenti usati a Taggia, non è certo dei migliori.

I cassonetti, tra l’altro quattro, nella zona attigua al parcheggio vicino al Comune sono stracolmi e i cittadini stanno abbandonando da tempo gli indumenti fuori dagli stessi, ovviamente alle intemperie.

A parte la bruttura nel vedere una situazione di questo genere, gli indumenti si rovinano all’esterno e, al momento nessuno sembra voler intervenire.