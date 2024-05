Tris di vittorie a Lodi per l’Under16 Seven del Sanremo Rugby

Impegno a Lodi nel fine settimana per la Under16 Seven del Sanremo Rugby che si è confrontata con Savona, Legnano, Seregno e Alessandria.

I biancazzurri hanno vinto 21-12 contro Savona, 28-7 contro Legnano e 42-0 contro Seregno per poi arrendersi 21-7 all’ultimo impegno contro Alessandria.

“In questi mesi abbiamo lavorato sul movimento difensivo e si sono visti i risultati concedendo davvero poco ai nostri avversari - commenta il tecnico Donato Nesta - solo nell’ultima partita abbiamo avuto delle difficoltà, ma i ragazzi hanno sempre reagito bene sotto pressione. All’interno delle partite hanno vissuto molteplici emozioni, positive e negative, ma si sono sempre trovati tra di loro per trovare soluzioni e non scuse o alibi. Vogliamo formare atleti che possano reagire bene sotto pressione e questi ragazzi dimostrano che il nostro percorso sportivo è di livello ed è un progetto di qualità”.