Grande partecipazione alla nona edizione del Trofeo Fishing Trophy Sanremo

Grande successo per la 9° edizione del Trofeo Fishing Trophy Sanremo che si è tenuta sulle spiagge di Bordighera e Vallecrosia lo scorso 4 maggio. Ben 28 box per un totale di 56 pescatori, tra cui alcuni atleti facenti parte della rappresentativa azzurra, accompagnati dai loro figli a dimostrazione di quanto sia forte la passione per questo sport, da tramandare di padre in figlio.



Ad aggiudicarsi l’ambito trofeo la coppia composta da Matteo Bosio e Ludovico Agnese.



“Chiunque volesse fare parte della squadra nero verde Matuziana - spiegano dalla Sanremo Fishing and Trophy - può contattare l’omonima pagina Instagram e Facebook Fishing Trophy Sanremo.”



La classifica generale a questo link