Calcio giovanile, un pari e una sconfitta per le due formazioni dell'Ospedaletti impegnate nel fine settimana

A una settimana dal via alla fase regionale del campionato regionale Juniores che vedrà l’Ospedaletti impegnato sabato 18 contro il Priaruggia, nel weekend sono scesi in campo gli Allievi Regionali Under 16 e i Giovanissimi Regionali Under14.

I ragazzi di mister Leandro Di Franco hanno ottenuto un pareggio sul difficile campo della Cairese, mentre gli orange allenati da Ferdinando Eulogio sono stati superati in casa dalla Genova Calcio.

I risultati del settore giovanile orange

Allievi Regionali Under16

Cairese - Ospedaletti 1-1

Marcatori: Anzalone

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Borella, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Pesce, 6 Faurie, 7 Urciuoli, 8 Quartiere, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Ben Mzaker

A disposizione: 12 Calipa, 13 Valente, 14 Micaroni, 15 Turrini, 16 Vinciguerra, 17 Le Rose

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Ospedaletti - Genova Calcio 0-8

Ospedaletti: 1 Vasciminno, 2 Belvisi, 3 Cannarozzo, 4 Rodigari, 5 Spaggiari, 6 Ghiacci, 7 Traverso, 8 Lazri, 9 Ambesi, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Scialanca, 14 Di Martino, 15 Rinaldi

Allenatore: Ferdinando Eulogio