46° torneo notturno di calcio a 7 di Badalucco: partono le iscrizioni

In anticipo rispetto al passato sono state aperte ieri le iscrizioni per il tradizionale torneo notturno di calcio a sette di Badalucco, giunto quest’anno alla sua 46a edizione e organizzato dal Badalucco 2009.

“Abbiamo, infatti, preferito anticipare lo svolgimento del torneo all’ultima settimana di giugno – spiega il vice presidente Roberto Oliva, manager del torneo – Il calcio d’inizio sarà dato la sera del 25 giugno, probabilmente da un grande campione di calcio.. E la manifestazione finirà entro il mese di luglio. Per le iscrizioni non ci sono grandi formalità. Basta telefonare ai numeri di Roberto tel. 339 6709358 e di Alessandro 393 2147415. Verrà spiegato tutto in pochi passaggi".

I tempi sono piuttosto ristretti perché la particolare caratteristica di questa manifestazione calcistica è la sua improvvisazione iniziale. In definitiva verranno coinvolte formazioni, occasionali di adulti, formate da un gruppo di amici o più difficilmente da spezzoni di squadre dilettantistiche di periferia. Ogni team per potersi iscrivere dovrà versare una quota di 400 euro, di cui 50 di cauzione. Un costo assai relativo se si pensa che ogni squadra deve essere composta da dieci persone, di cui sette andranno in campo e tre saranno come riserva in panchina. In palio poi ci sono lingotti d’oro ed il prestigioso Trofeo Bar Pradio, in ricordo di Gianfranco Bianchi detto “Tazio” Tutte le partite si svolgeranno presso il campo sportivo del quartiere Filippo Boeri (nuova denominazione di regione Premartin) dalle nove di sera alle 11 di notte, sotto la direzione del sig. Giuseppe Messina, arbitro ufficiale già di molte edizioni.

Per l’occasione c’è stato un particolare intervento, deliberato dall’amministrazione comunale prima della pausa per le elezioni amministrative. “Abbiamo affidato ad una ditta locale la messa a norma e l’efficientamento dell’impianto di illuminazione del complesso sportivo – dice il Sindaco Matteo Orengo – non solo per i problemi tecnici, che avrebbero potuto compromettere l’importante manifestazione estiva, che attira molto pubblico, ma soprattutto per la sicurezza. Si tratta di un intervento che comporta una spesa di cinquanta mila euro”.

Intanto Roberto Oliva con il suo staff (composto da Gianni Boeri detto Tonen, Massimo Donzella, Antonio Paonessa e le due bravissime cuoche Lily e Katiuscia) sta provvedendo alla messa a punto della zona ristoro, che quest’anno è stata ampliata e si presenta totalmente rinnovata.

“Ci sono le premesse per una manifestazione che possa superare il record dello scorso anno – dice Oliva – quando si iscrissero ben 18 formazioni della provincia di Imperia. E ci furono bellissimi momenti di calcio autentico. Stiamo anche pensando ad un grande personaggio di questo sport per affidargli il momento inaugurale con il rituale calcio di inizio. L’anno scorso riuscimmo ad avere Stefano Sturaro. Quest’anno , grazie ad un nostro membro del direttivo di origine rumena, stiamo cercando di contattare un fuoriclasse del calcio di quella nazione, si tratta dell’ex portiere, gigantesco con i suoi 2,03 m di altezza, del Manchester, di altre prestigiose squadre europee e della nazionale rumena: Costel Fane Pantilimon, attualmente General Manager del SSU Politehnica Timișoara. Sarebbe davvero un bellissimo modo per iniziare il nostro torneo, che cade nel quindicesimo anniversario della costituzione dell’ASD Badalucco. E ancora una volta è reclamizzato dalla nostra grafica Sonia Bosio, che ha prodotto la caratteristica locandina, affissa da ieri un po’ ovunque”.