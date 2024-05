La storia di Daniele Pescara

Chi è Daniele Pescara, l’imprenditore veneto che opera nel company setup di Dubai, di cui parlano tutti? La sua storia ispira molti giovani che, come lui, hanno voglia di farsi spazio nel mercato e diventare imprenditori di successo. Vediamo insieme come Pescara sia riuscito, partendo da un piccolo paesino di mare, a raggiungere la lussuosissima Dubai.

Chioggia-Dubai: biglietto solo andata

Così si presenta Daniele Pescara, originario di Chioggia, un paesino di mare in provincia di Venezia, nato da una famiglia impegnata nel settore ittico.

Sin da piccolo Daniele sapeva di essere destinato a qualcosa di grande, ma l’attività di famiglia richiedeva anche il suo impegno.

Così, inizia la sua carriera con il ruolo di buyer nell’azienda, occupandosi dell’acquisizione di stock di prodotti.

Ben presto, però, Daniele decide di seguire il suo innato spirito imprenditoriale che lo ha condotto fino in Marocco, dove ha deciso di aprire la sua prima società di consulenza, iniziando a erogare una serie di servizi di assistenza alle imprese italiane interessate al mercato marocchino, con tempistiche molto ridotte.

Nell’arco di quattro anni, ha aiutato più di 80 aziende a espandere la loro attività in Marocco.

Lì affiancava gli imprenditori italiani che volevano stabilirsi in quel territorio per creare un nuovo business.

La sua capacità di comprendere le esigenze di mercati diversi da quello italiano, lo ha sempre caratterizzato e distinto tra i tanti consulenti internazionali.

Infatti, il suo successo non ha tardato ad arrivare e Daniele in pochissimo tempo aveva acquisito un parco clienti davvero interessante.

Dopo quattro anni trascorsi in Africa, Daniele sentiva di dover fare di più, di dover sognare ancora, di provare a stravolgere nuovamente la sua vita, per raggiungere un obiettivo ancora superiore.

Daniele Pescara: i problemi trasformano il sogno in realtà

Lo Stato e quei burocrati degli Avvocati e Commercialisti ci hanno preso tutto.

Con la crisi del 2008, l’impresa familiare è fallita pur avendo quasi 500mila euro di crediti all’attivo, diventati poi insoluti.

Daniele rimane in Marocco, da solo e senza supporto della famiglia.

In quei mesi tormentati comprende che l’opportunità di crescita si trovava altrove: negli Emirati Arabi Uniti, un territorio da poco fiorito, dove le possibilità di fare business erano in fermento.

Ed ecco che, nel 2016, affascinato dalla forte innovazione e attitudine al business, ha scelto Dubai per la sua nuova avventura imprenditoriale.

Nasce la Daniele Pescara Consultancy, società di servizi per una clientela facoltosa interessata agli investimenti negli Emirati Arabi Uniti.

Così, Daniele avvia un business che gli cambierà la vita e la migliorerà a tantissimi clienti che, come lui, sono intenzionati a beneficiare degli innumerevoli vantaggi offerti da Dubai.

Daniele Pescara Consultancy: azienda leader nel company setup a Dubai

Insieme al suo Team di professionisti, Daniele crea il ponte ideale tra il mercato emiratino e quello italiano, garantendo risultati prefissati in tempi record.

La Daniele Pescara Consultancy è diventata ben presto il punto di riferimento per gli italiani che vogliono Investire e Aprire Società a Dubai, registrando un +200% di richieste nei soli primi quattro mesi.

Oggi la Daniele Pescara Consultancy è il punto di riferimento negli Emirati Arabi Uniti per le costituzioni societarie Offshore e Onshore e per tutti i servizi finanziari collegati.

In Italia, le aziende vivono una situazione critica: tasse e burocrazia minacciano costantemente i guadagni degli imprenditori, mentre Dubai continua la sua crescita come fulcro del commercio internazionale, attirando investimenti da tutto il mondo.

Nel 2021, è stato scelto come punto di riferimento degli italiani a Dubai da GULF NEWS, uno dei principali giornali della regione del Golfo Persico.

La Daniele Pescara Consultancy conta oltre 24 collaboratori e un fatturato di oltre 12 Milioni.

Insieme all’esperto Fiscalista Internazionale il Dott. Roberto Manzi, ha fondato il gruppo MP Consultanty LTD con sede nel DIFC, nelle prestigiose Financial Towers, dove risiedono le più grandi banche, e i più importanti fondi di investimento e compagnie assicurative del mondo.

Il suo studio opera con successo sia in Italia che a Dubai, supportato da una solida rete di partner strategici che si estende a livello internazionale.

Negli ultimi anni, ha seguito +700 Imprenditori nell’internazionalizzazione della propria azienda, proteggendo il loro patrimonio e alleggerendo legalmente il carico fiscale fino al 75%.

Oggi il Gruppo MP Consultancy ltd, sta vivendo un’evoluzione significativa nel mercato grazie alla sua capacità di comprendere le esigenze degli imprenditori e di soddisfarle in tempi record.

È l’unico studio che prevede la garanzia “Soddisfatto o Rimborsato” su tutti i servizi, dalla consulenza iniziale, all’apertura della società.

Daniele Pescara è Representative CCN (Chamber Of Commerce News in UAE), con attestato riconosciuto e rilasciato dalle Autorità emiratine.

L’Associazione FenImprese, portavoce di oltre 23.000 imprese in Italia, ha visto in Daniele Pescara la figura ideale per guidare l’espansione internazionale delle PMI italiane a Dubai.

È stato nominato Presidente della prima Associazione di Categoria per gli imprenditori italiani negli Emirati Arabi Uniti.

Nominato Business Partner del network “Il Sole 24 Ore”, Daniele è l’unico esperto in ambito di Internazionalizzazione d’impresa a Dubai.

Attualmente, il suo studio è il punto di riferimento per chi vuole operare e investire all’estero con presenza radicata sul territorio, con sedi prestigiose e personale altamente qualificato.

La crescita della Daniele Pescara Consultancy continua inesorabilmente

Daniele Pescara Da oltre un decennio, Daniele Pescara è il punto di riferimento per gli investitori italiani a Dubai e dagli imprenditori italiani, e non solo, che scelgono di investire ed espandere la propria attività negli Emirati Arabi Uniti.

"Oggi, per un imprenditore interessato ad Espandere il proprio Business a Dubai, la scelta è semplice: affidarsi a un professionista improvvisato o scegliere un vero consulente con oltre 10 anni di esperienza nel settore".

Per saperne di più, visita il sito: danielepescaraconsultancy.com