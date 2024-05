Ventimiglia: pubblicato un bando per concessione demaniale sulle spiagge

Per promuovere il territorio il Comune di Ventimiglia ha pubblicato un bando con il quale si mira a promuovere attività sportive legate al mare, come surf, canoa, moto d'acqua, acquapark...

La domanda arriva in seguito alla scelta di selezionare due spiagge dedicate proprio agli sport acquatici: nello specifico si tratta delle spiagge di Marina di Giuseppe e il lungomare Trento Trieste.

La decisione è arrivata in seguito a consultazione degli assessori Adriano Catalano e Serena Calcopietro, rispettivamente a Demanio e Turismo, e il consigliere delegato allo sport Enzo Di Marco.

"L'obiettivo che si vuole raggiungere con questa procedura - ha dichiarato Catalano - è il rilancio turistico dell'offerta balneare con attività qualificanti e diversificate sulle spiagge, in particolare promuovendo lo sviluppo di due spiagge dedicate specificamente agli sport nautici".

A lui fa eco Calcopietro :"Finalmente, dopo anni di inspiegabile immobilismo, si va verso uno “sfruttamento” concreto di una delle nostre risorse più preziose, il nostro mare".

Della stessa opinione Di Marco: "Per la prima volta possiamo pensare allo sport coniugando la nostra principale offerta turistica legata al mare. Mi ritengo soddisfatto dell'iniziativa portata avanti dagli assessori con estrema lungimiranza e volontà di promuovere lo sport a Ventimiglia".

La concessione avrà durata quadriennale e la domanda dovrà essere inoltrata entro il 13 giugno al Comune di Ventimiglia, con la possibilità di richiedere solo una spiaggia o entrambe.

Il concessionario dovrà promuovere ed esercitare gli sport d’acqua (quali surf, SUP, windsurf, canoa, moto d’acqua, e-bike acquatiche, acquapark gonfiabile galleggiante, e simili) nelle aree in concessione e negli specchi acquei antistanti, garantendo l’offerta del servizio per almeno 6 ore giornaliere nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Link per leggere il bando