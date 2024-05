Ventimiglia: il liceo Aprosio trionfa al Monaco Mousetrap Car Grand Prix, conquistando due medaglie

Grande successo per gli studenti del Liceo Statale “Angelico Aprosio” di Ventimiglia che conquistano il gradino più alto del podio e un ottimo secondo posto nell’undicesima edizione del Monaco Mousetrap Car Grand Prix, competizione internazionale che vede in gara piccole vetture progettate da studenti delle scuole secondarie, costruendo dei prototipi di mini auto partendo da una trappola per topi.

Medaglia d’oro per la coppia formata da Stefano Basile e Filippo Lorenzi di 3 B, vincitori nella categoria Regularity, in cui bisogna percorrere 10 metri nel tempo più vicino possibile ai 7 secondi. Sfiora la vetta del podio anche Monica Silvetti (5 B), che nella nella categoria Accelleration, in cui i 10 metri devono essere percorsi nel tempo più breve possibile, riesce comunque ad ottenere il secondo posto.

L’evento, che si svolge nella zona del Tunnel Riva a Montecarlo, in contemporanea con il Grand Prix Storico di Formula 1, non è solo una competizione, ma anche una festa all’insegna del divertimento e della creatività, nata per favorire gli scambi culturali tra scuole di diversi Paesi.

Gli alunni del liceo ventimigliese sono stati coordinati dal professor Simone Pesco. Grande soddisfazione da parte della dirigente, Lara Paternieri, sostenitrice dell’iniziativa.