Sanremo: Bottini e Aschero convocati al raduno nazionale di Cross Triathlon

La polisportiva Sanremo Like Swim festeggia la convocazione dell'atleta Michele Bottini e dell'allenatore Omar Aschero al raduno organizzato dalla FITRI (Federazione Italiana Triathlon) per lo sviluppo del Cross Triathlon, variante della disciplina che si svolge in ambienti e terreni esterni, con una tappa di nuoto in acque aperte, seguita da una di mountain bike e poi da una di corsa fuori strada.

L'incontro, avvenuto nella prima settimana di maggio a Decimomannu (provincia di Cagliari) ha permesso ai due imperiesi di confrontarsi con altri campioni nazionali della disciplina, in particolare i coach della nazionale di Cross Triathlon.