Petanque: serie a femminile, il G.S.Petanque di Ventimiglia batte l'ABG Genova per 12-6 e vola alle semifinali

Nell'ultima giornata della prima fase del Campionato di Serie A di petanque, la formazione ventimigliese ha superato in una sorta di spareggio, essendo entrambe in testa alla classifica, la compagine genovese rivelatasi in questo incontro decisivo, inferiore alle attese.Le frontaliere, hanno dimostrato, sul proprio campo di gioco la superiorità sulle avversarie vincendo sei gare su nove e nello specifico, le due gare a terne, due a coppie e le due individuali. Hanno partecipato agli incontri che hanno determinato la vittoria: Simona Bagalà (vincente nella gara a terne e nell' individuale), Rosa e Liliana Greco, Maria Ferraro, Roberta Peirano, Elvira Grillo e Simona Claps. In base ai risultati conseguiti in questa ultima giornata, automaticamente, sono già ufficiali gli accoppiamenti per la disputa delle semifinali dei play-off che si svolgeranno in unica gara fissata per domenica 16 giugno. Per il miglior piazzamento conseguito ( prima in classifica), la compagine ventimigliese, si sfiderà nuovamente, in casa, contro le genovesi appena battute; mentre l'altro accoppiamento, sarà con il Vita Nova Savigliano contro la Bovesana. Le vincenti dei play-off, disputeranno successivamente le finali nazionali in Veneto, a Belluno. C.S.