Sanremo: il candidato a sindaco Fulvio Fellegara presenta la proposta della 'Città Universitaria'

Il candidato sindaco Fulvio Fellegara presenta con orgoglio una proposta ambiziosa per il futuro di Sanremo: la creazione di una ‘Città Universitaria’, un polo accademico che attrarrà giovani talenti da tutto il mondo e aprirà nuove opportunità di sviluppo per la nostra comunità.

La proposta si basa sull'introduzione di due corsi universitari legati a due asset storici della nostra città: lo spettacolo e la floricoltura. Questa iniziativa non è solo un'idea, ma una solida prospettiva per invertire la tendenza che vede i nostri giovani costretti a spostarsi altrove per continuare i loro studi.

L'università non è solo un'opportunità per l'istruzione, ma anche un'occasione per sviluppare l'attrattività della nostra città nel campo della cultura e dello spettacolo. Sanremo, con il suo celebre Festival della Canzone Italiana, è un simbolo internazionale nel mondo della musica. Offrire corsi universitari nel settore dello spettacolo arricchirà il tessuto culturale della città e potrebbe generare un importante indotto economico.

Inoltre, la proposta mira a sfruttare al meglio le risorse e le peculiarità del nostro territorio. Sanremo è l'unica città, oltre a Roma, dove ancora si firma un contratto nazionale nel settore della floricultura. Con il suo ricco patrimonio florovivaistico, Sanremo ha tutte le carte in regola per diventare un centro di eccellenza nella formazione e nella ricerca nel settore della floricoltura.

"Non vogliamo che i nostri giovani - commenta Fellegara - debbano lasciare Sanremo alla ricerca di opportunità di studio e di lavoro altrove. Offrendo corsi universitari di alta qualità, supportati da stage sul campo e da partnership con le realtà locali, possiamo offrire loro una prospettiva concreta di crescita e di realizzazione qui, nella nostra città. La proposta di una Città Universitaria a Sanremo non è solo un sogno, ma una solida strategia per il futuro della nostra comunità. Siamo pronti a lavorare duramente per trasformare questa visione in realtà e a offrire ai nostri giovani un futuro brillante qui, nella nostra amata Sanremo”.