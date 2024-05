San Biagio della Cima: domenica scorsa Simone Rotolo e il programma di 'San Biagio Insieme'

Grande partecipazione domenica scorsa a San Biagio della Cima per l'esposizione del programma della lista civica ‘San Biagio Insieme’.

“L'evento di domenica scorsa – ha detto Simone Rotolo, candidato Sindaco della lista civica ‘San Biagio Insieme’ è stata una bella occasione per incontrarsi e condividere opinioni. Abbiamo voluto organizzare un'esposizione del programma amministrativo in modo più creativo, diverso dal solito. In ogni angolo della piazza abbiamo posizionato dei cartelloni addobbati a tema, contenenti estratti del nostro programma. Le persone presenti hanno quindi avuto la possibilità di visualizzare concretamente le nostre idee, oltre che di parlare con noi candidati, conoscerci meglio e discutere di altre proposte per il paese”.

“È stata una grande gioia vedere bambini che prendevano libri dalla casetta del ‘bookcrossing’ (che abbiamo realizzato appositamente per l'esposizione), anziani e giovani che ridevano e scherzavano insieme, tante famiglie, la piazza di nuovo piena. Questa è la San Biagio che vorremmo. Ci siamo impegnati tanto per questo evento, per me la soddisfazione più grande è stata vedere un gruppo di persone affiatate che insieme si sono date da fare per un obiettivo comune. Questo è lo spirito con il quale vogliamo approcciare le elezioni amministrative. Senza troppi proclami e promesse irrealizzabili, ma dimostrando concretamente la nostra voglia di fare. Vorrei ringraziare le persone che si sono dedicate alla realizzazione dell'esposizione e tutti coloro che vi hanno preso parte".

Chi non fosse riuscito a partecipare all'evento, può consultare il programma amministrativo completo accedendo a questo link.