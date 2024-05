Elezioni comunali, Maurizio Odoero si ricandida a sindaco con 'Vivere Airole'

Maurizio Odoero si ricandida a sindaco di Airole in vista delle prossime elezioni comunali in programma a giugno.

Sindaco uscente ha deciso di riproporsi per il ruolo di primo cittadino per continuare il percorso intrapreso negli ultimi cinque anni. "Non è stata una scelta scontata decidere di ricandidarmi ma il supporto di diversi consiglieri in carica e l’entusiasmo che ho percepito nei neo candidati unitamente ai risultati ottenuti nel mandato amministrativo prossimo alla scadenza, i numerosi lavori pubblici conclusi, i diversi finanziamenti ottenuti e pronti per essere concretizzati nonché le progettazioni/bandi già avviati e presentati negli ultimi mesi, mi hanno portato a questa decisione".

Odoero si candida per il secondo mandato consecutivo da sindaco con la lista civica 'Vivere Airole' formata da tre donne e sette uomini. “La lista civica 'Vivere Airole' affianca cinque consiglieri già facenti parte dell’attuale Amministrazione a cinque nuovi candidati che subentrano a chi, per ragioni personali o motivi di lavoro, non potrà più essere al nostro fianco, ma che ringrazio per il lavoro che hanno svolto con impegno e per la fiducia che mi hanno accordato in questi cinque anni"- dice Odoero - "Insieme a loro abbiamo affrontato periodi difficili: nell’ottobre 2019, veniva a mancare lo storico dipendente dell’ufficio Anagrafe/elettorale/stato civile e demografici Angelo Nicolini, in seguito il Covid e poi l’alluvione 'Tempesta Alex' del 2-3 ottobre 2020 che ha portato devastazione lungo tutta la valle del Roya".

Tanti gli obiettivi per continuare a migliorare il paese. "L’Amministrazione comunale pur avendo dovuto lavorare in contesti difficili e tragici ha portato avanti diverse iniziative, intraprendendo scelte e decisioni importanti e, tutti insieme, siamo riusciti a contenere le difficoltà del momento" - fa sapere Odoero - "Il nostro programma elettorale presenta un insieme di idee e progetti volti ad incrementare lo sviluppo del nostro paese dal punto vista turistico ed economico, valorizzando le peculiarità architettoniche, culturali e storiche che contraddistinguono da sempre il nostro piccolo borgo. Sarà tenuto in particolar considerazione il plesso scolastico di Airole (scuola primaria e dell’infanzia) al fine di assicurarne una ottimale funzionalità. Molta attenzione sarà data alla cura del territorio con i lavori di messa in sicurezza del tratto di ex Statale SS20 (ad oggi strada comunale) di collegamento tra Airole e Trucco in Comune di Ventimiglia (già Ottenuti Euro 650.000,00 per i lavori di messa in sicurezza dall’abitato di Airole sino al confine con il comune di Ventimiglia – Fraz. Trucco), alla realizzazione di nuove vasche di acqua potabile/acquedotti (già ottenuti 295.00,00 euro misura PSR acquedotto in loc. Para-Noceire-Giauma), il ripristino/messa in sicurezza della strada in Loc.- Para (ottenuti 52.000,00 euro circa misura PSR). Si ricercheranno inoltre altri contributi per la realizzazione di nuovi parcheggi a servizio dell’abitato di Via Nazionale e per la sistemazione del parcheggio di Via Salita alla Croce. Nella nostra piccola e caratteristica frazione Collabassa si punterà alla realizzazione di un nuovo acquedotto comunale ed alla messa in sicurezza di tratti stradali in loc. Tusca, contributo già ottenuto. Si punterà a migliorare la vita sociale e ricreativa delle fasce più deboli nonché l’accoglienza turistica unitamente alla collaborazione con la Pro-Loco, le attività commerciali e alle aziende del nostro territorio mantenendo in vita e valorizzando le tradizioni storiche, culturali ed enogastronomiche del paese. Tutti i progetti, le idee e i lavori che si intendono realizzare rivestiranno grande importanza per gli anni a venire, migliorando ulteriormente la qualità della vita degli abitanti e dei tanti turisti che hanno scelto di 'Vivere Airole'".