Elezioni comunali, a Soldano Antonio Fimmanò si ricandida a sindaco

Antonio Fimmanò si candida a sindaco di Soldano in vista delle prossime elezioni comunali in programma a giugno.

Vicesindaco uscente ha deciso di candidarsi per il ruolo di primo cittadino per continuare il percorso intrapreso insieme al sindaco uscente Isio Cassini. “Ho deciso di candidarmi visto che Isio non può farlo per motivi personali. Sarà comunque in lista con gli altri candidati consiglieri" - fa sapere Antonio Fimmanò - "Sono in comune da quarantaquattro anni. Ho, infatti, iniziato nel 1980. Ad oggi ho svolto il ruolo di consigliere e dal 1985 sono sempre stato in Giunta, come assessore, vicesindaco e sindaco, perciò ho accumulato molta esperienza. Mi ricandido dopo aver svolto tre mandati, dal 2004 al 2019. Poi la legge non mi ha più permesso di proseguire visto che non vi era la possibilità di ricandidarsi dopo tre mandati. Si era, perciò, candidato l'attuale sindaco a cui ho fatto da vicesindaco. Ora la legge è cambiata e così mi ripropongo per le prossime elezioni comunali”.

Fimmanò si candida con la "lista del Leone Soldano", che ha lo stesso simbolo dal 1975. “La mia lista è composta da dieci consiglieri più il sindaco. Rimangono sei componenti della vecchia lista e ci sono quattro new entry” - dice Fimmanò.

Tanti gli obiettivi per continuare a migliorare il paese. "Il nostro è un programma molto vasto e dettagliato, perché tocca diverse tematiche come l'ambiente, il territorio e la scuola" - svela Fimmanò - "La scuola è un po' il nostro biglietto da visita visto che abbiamo cinquanta bambini e, da due anni, un orto botanico. Siamo molto sensibili all'ambiente. I cittadini hanno imparato a usare correttamente le nuove eco isole informatizzate per la raccolta differenziata. Soldano non ha più i bidoni dell'immondizia, non ci sono più cattivi odori o cassonetti pieni. Tutti sono contenti e soddisfatti e il paese risulta essere più pulito e ordinato. Purtroppo, Soldano è stato colpito da una tragedia: l'esplosione di una casa che ha creato disagi che persistono ancora oggi ma ora siamo in dirittura d'arrivo, stanno, infatti, mettendo in sicurezza l'immobile per poter, speriamo in estate, riaprire totalmente la strada provinciale. I cittadini potranno riappropriarsi così della piazza. Siamo vicini alle persone che hanno perso le loro abitazioni, ora completamente devastate. In questi anni abbiamo comunque fatto tanti lavori pubblici, abbiamo lavorato sodo con gli uffici comunali che stanno svolgendo bene il loro compito, siamo sempre a disposizione dei cittadini per migliorare il nostro paese e, perciò, siamo fiduciosi che la popolazione ci premierà per l'ennesima volta".