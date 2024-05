Elezioni amministrative: la lista 'Ospedaletti Insieme' deposita il ricorso al Tar

Valentina Lugarà, per 'Ospedaletti Insieme', comunica ai cittadini che siamo in procinto del deposito del ricorso presso il TAR Liguria, per il tramite di studio legale genovese, contro l'illegittima esclusione dalla competizione elettorale.

"La nostra lista nella raccolta delle firme per la candidatura si è attenuta ai formulari e modulistica ministeriale, che attualmente vengono contestati. Attendiamo quindi fiduciosi l'esito del ricorso, per difendere il diritto dei cittadini di scegliere liberamente i propri rappresentanti".