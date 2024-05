Doppia replica per i musicisti del laboratorio musicale all'istituto 'Fermi Polo montale'

La mattina del 10 maggio, presso l’aula Petrognani, si sono esibiti in ben due repliche i giovani musicisti del laboratorio musicale svoltosi presso l’istituto Fermi Polo Montale.

Un nutrito pubblico, costituito dalla dirigente, dalla DSGA, dalle classi dei musicisti accompagnati dai rispettivi docenti, ha seguito con attenzione e stupore i brani che sono stati accompagnati bidoni della pittura, tubi sonori e paracadute didattico. Infatti, il laboratorio, che ormai si svolge da due anni, si pone obiettivi riabilitativi psicomotori, cognitivi, emotivi e sociali attraverso l’esercizio della musica in modi differenti.

Il primo anno sono stati proposti brani tratti dal repertorio per marching band arricchiti da ritmi suonati con piccole percussioni come maracas, triangoli, tamburelli, legnetti. Sono state esplorate le caratteristiche fondamentali dei suoni e della musica attraverso giochi e attività coinvolgenti.

"Quest’anno - dicono dalla scuola - avvalendoci delle competenze e delle conoscenze acquisite lo scorso anno, abbiamo messo a frutto quanto appreso approfondendo la Body Percussion e la ritmica attraverso l’utilizzo di bidoni della pittura come tamburi non convenzionali che permettono di sperimentare timbri diversi e interessanti. Il risultato è stato un ensemble di percussioni dal suono potente e coinvolgente. Anche quest’anno abbiamo lavorato sul canto che è stato accompagnato dalla chitarra suonata da una musicista che ha scoperto questa passione proprio frequentando il gruppo".

Gli insegnanti che hanno affiancato i musicisti hanno imparato insieme a loro: insieme hanno potuto vivere la scuola come luogo di apprendimento, divertimento, relazione attraverso un mezzo per sua natura inclusivo come la musica.