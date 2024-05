Sanremo: dopo la Dakar Luciano Carcheri e Fabrizia Pons ringraziano il Casinò (Foto e Video)

Il pilota dianese Luciano Carcheri e la sua navigatrice Fabrizia Pons, più volte sul podio del mondiale rally negli anni ’80 con la campionessa francese Michelle Mouton, hanno reso omaggio questa mattina al Casinò di Sanremo, uno degli sponsor per la loro partecipazione alla Dakar, il rally più duro e impegnativo al mondo, portando a dodici il numero delle sue gare.

Il pilota dianese è stato affiancato dalla navigatrice Fabrizia Pons, campionessa mondiale rally, che vanta un importante palmares alle spalle. L’equipaggio ha partecipato con una Isuzu Vehicross del 1999 nella categoria Dakar Classic, che comprende tutte le auto che hanno fatto la storia del rally.

Anche in questa edizione, sono stati supportati dal Team Tecnosport come logistica ma hanno fatto tutto in autonomia sia in gara che in assistenza.

“E’ stata una gara molto dura – ha detto Luciano Carcheri – dovendo lavorare soprattutto al cambio e senza la disponibilità del meccanico. E’ stato comunque un ottimo risultato”.

“Luciano è andato benissimo – ha detto Fabrizia Pons – anche se ho dovuto cimentarmi nella regolarità, che non avevo mai fatto ed è particolarmente impegnativa”.

Il prossimo anno Carcheri e Pons parteciperanno quasi sicuramente alla Dakar 2025.