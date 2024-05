I Giovanissimi della Nuova Ciclistica Arma hanno gareggiato a Pollenzo, in provincia di Cuneo, ottenendo un ottimo 3° posto di squadra.

Tante coppe e medaglie per i giovani ciclisti, nella cornice di una bellissima giornata di sport, tra famiglia e divertimento. Ottime prestazioni anche per gli Allievi a Revello: P7 per Edoardo Orengo e P10 per Matteo Belgrano, in ‘prestito’ dal team Cesaro Franco Ballerini.

Ottimo esordio per Paolino Cattaneo insieme a Matteo Dinoia.