Maruska Iamundo si ripete: per l’atleta dello Judo Club Ventimiglia nuovo importante podio tricolore

Il PalaBarton di Perugia ha ospitato nell’ultimo fine settimana la finale nazionale dei Campionati Italiani Assoluti di Judo, maschili e femminili, riservati agli atleti col grado minimo di cintura nera. Ai nastri di partenza circa 400 atleti provenienti da tutta Italia per la più importante competizione nazionale.

I colori dello Judo Club Ventimiglia sono stati rappresentati nella categoria fino a 57kg dall’atleta Maruska Iamundo, come sempre seguita in gara dall’allenatrice Antonella Iannucci.

La categoria dei 57kg è sempre molto complessa sia per numero che per elevato livello tecnico/agonistico delle partecipanti. Maruska ha disputato ben 6 incontri vincendone 5 per Ippon (ossia mettendo a segno una tecnica perfetta prima del limite del tempo regolamentare). Gara epica, cominciata tutta in salita, già dal primo incontro, a causa del riacutizzarsi di un infortunio alle costole subito in allenamento, ma Maruska non si fa scoraggiare, stringe i denti, lotta e va avanti nel tabellone arrivando a conquistare un ottimo terzo posto finale.

Ennesima dimostrazione del grande valore atletico di questa ragazza, nata e cresciuta nel vivaio dello Judo Club Ventimiglia. Il numero delle medaglie e dei podi conquistati a livello nazionale da Maruska è incredibile ma ogni volta è un’emozione nuova e indescrivibile. Siamo estremamente soddisfatti per questo grande risultato. Maruska ha disputato un’ottima gara, nonostante la non perfetta forma fisica, e ha centrato l’obiettivo della medaglia. Le condizioni erano veramente difficili ma Maruska con cuore e testa è riuscita nell’impresa: un vero esempio per i giovani atleti che si approcciano alla pratica del Judo.

Lavoriamo quotidianamente con il massimo impegno a favore dei nostri ragazzi e ragazze e siamo orgogliosi di rappresentare da ben 53 anni la nostra città, Ventimiglia, nello sport di livello nazionale. Tra due settimane sarà la volta del giovane Riccardo Daltoè che, avendo vinto le fasi regionali di qualificazione, prenderà parte alla finale nazionale dei Campionati Italiani Under15 a Olbia.