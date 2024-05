Taggia: i gruppi di opposizione chiedono un consiglio straordinario per il caso Rivieracqua

I gruppi consiliari “Progettiamo il futuro” e “Progetto comune”, facenti parte del Consiglio comunale di Arma di Taggia, hanno richiestro al presidente consiliare Daniele Festa una riunione straordinaria per discutere dell’ammontare delle bollettazioni emesse da Rivieracqua che vengono notificate ai cittadini del Comune e di tutta la Provincia di Imperia.

In una nota stampa, il consigliere Giuseppe Federico, da cui è partita l'iniziativa, sottolinea come sia necessario discutere l’aumento generalizzato, che afferma non essere mai stato discusso dai componenti della maggioranza, e che è ormai necessario lavorare per eliminare tale decisione. All'iniziativa ha aderito anche l'altro consigliere Jacopo Siffredi.