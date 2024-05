Il Grafiche Amadeo chiude con l’ennesima sconfitta superato in casa per 0-3 dai Lariani del Mozzate

Quella vittoria interna auspicata per tutto il campionato non è arrivata. Neppure in occasione dell’ultima gara stagionale, quella contro la compagine lariana del Mozzate, avversaria che almeno sulla carta ed in base alle ottimistiche previsioni della vigilia, era sembrata garantire il raggiungimento dell’obiettivo. Protagonista di una prova convincente, ma solo nella parte conclusiva, Il Grafiche Amadeo chiude incasellando l’ennesima sconfitta (0-3 ad opera dell’R&S Volley Mozzate) la sua avventura nel campionato nazionale maschile di serie B.

«Purtroppo non è andata come speravamo –il lapidario commento del presidente del presidente del sodalizio sanremese Giuseppe Privitera– ci eravamo ripromessi di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi che non hanno mai smesso di sostenerci nel corso della stagione, regalando loro almeno la soddisfazione di una vittoria interna. Non è andata così. Peccato. La gara non è stata brutta. Anzi. Dopo un primo set andato appannaggio degli ospiti (17-25) ci siamo fatti coraggio dando vita ad un secondo parziale giocato su buoni livelli, ma che i comaschi sono riusciti a chiudere (21-25) a loro favore. In campo i ragazzi hanno reagito con veemenza dando vita ad un terzo set rimasto in equilibrio sino alla fine che il Mozzate si è aggiudicato solo ai vantaggi (24-26)».

Il Grafiche Amadeo chiude così una stagione che si era aperta con grandi aspettative (il sogno era quello della permanenza in serie B), ma evolutosi in maniera del tutto diversa. Il campionato del team giallonero è stato infatti caratterizzato da una serie di infortuni che hanno privato la squadra di alcuni giocatori di riferimento. Anche le squalifiche ed alcune defezioni dovuti a problemi di lavoro hanno influito negativamente sull’esito della stagione. La società non si dà comunque per vinta. Anzi, conserva intatto il desiderio di tornare ad occupare un ruolo di primissimo piano nell’ambito del volley ponentino.

«Ripartiremo dal campionato regionale di serie C convinti che la squadra saprà occupare un ruolo di primissimo piano –completa Privitera che nell’occasione elargisce ringraziamenti ai suoi ragazzi, allo staff tecnico e dirigenziale ed all’Amministrazione comunale di Sanremo– In particolare ringrazio il sindaco Biancheri che attraverso i suoi uffici ci ha fatto pervenire un contributo dal Casinò di Sanremo, contributo che ci ha permesso di portare il nome della città dei fiori in giro per gran parte del nord Italia. Un ringraziamento va anche e soprattutto ai nostri partner Grafiche Amadeo e Oliflor export fiori e tutta quella serie di sponsor che ci hanno consentito di affrontare il campionato con la necessaria tranquillità economica».

Questi i risultati delle altre gare della 26esima giornata: PVL Cerealterra Cirié – Sant’Anna TomCar TO 1-3; Pallavolo Saronno – Alto Canavese TO 3-2; Volley Parrella TO – Npsg Trading Logistic SP 3-1; Zephir Mulattieri SP – Ilario Ormezzano Biella 2-3; Mercatò Alba – Rossella ETS Caronno 1-3. Ha riposato: Yaka Volley Malnate VA.

Classifica: Sant’Anna Tomcar TO 61, Rossella ETS Caronno 60, Alto Canavese TO 49, Yaka Volley Malnate VA 48, PVL Cerealterra Cirié 47, Volley Parrella TO 45, NPSG Trading Log SP 43, Pallavolo Saronno 31, Mercatò Alba 27, Ilario Ormezzano BI 22, R&S Volley Mozzate 18, Zephir Mulattieri SP 12, Grafiche Amadeo 5.