Ginnastica artistica: obiettivo centrato dall'associazione sportiva dilettantistica Vittoria

Ennesimo obiettivo centrato dall'associazione sportiva dilettantistica Vittoria nel campionato Silver serie D a squadre di federazione.



"La squadra composta da Barbero Letizia, Barberis Gaja, Marostica Camilla e Scarcella Vittoria ottiene il primo posto nella categoria LB junior/senior livello avanzato mentre nella categoria LB3 livello avanzato le allieve con la squadra composta da Ballestra Beatrice, Bassetti Giada e Ioviero Irene e le Junior/Senior con la squadra composta da Capodanno Alice, Cucinotta Gaia, Montevero Cecilia e Giraudi Erica ottengono entrambe il secondo posto. Un successo davvero importante considerato che molte delle ginnaste partecipanti avevano gareggiato nel campionato individuale in una categoria inferiore. Una grande soddisfazione per le atlete ma anche per le istruttrici. Quello che manca è davvero uno spazio dove poter continuare a far crescere questa società!".