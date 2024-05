Doppio incontro ieri a Torino per la Sanremese Softball femminile contro il La Loggia (Foto)

Doppio incontro in trasferta per le ragazze under 15 della softball school di Sanremo contro il La Loggia (To). “Siamo sempre più soddisfatti - commenta il coach Yariel Valdes - della prestazione delle ragazze che migliora partita dopo partita. Con l’avanzare del campionato e l’esperienza acquisita dalle partite finora disputate il livello di gioco delle nostre ragazze sta crescendo nonostante l’aspetto mentale, fondamentale nel nostro sport, non sia ancora del tutto sviluppato all’interno della squadra”.

Molto buona la prestazione di tutte le ragazze in attacco che si sono mostrate grintose e all’altezza della situazione. Da segnalare gli ottimi turni alla battuta di Liddi Viola (2 valide di cui un doppio) e Gregorio Letizia (2 valide di cui un fuori campo in campo). Si sono distinte anche Virginia Gervasoni, autrice di un triplo, ed Asia Battaglia, autrice di un doppio.

In pedana notevole la prestazione di Viola Liddi che è riuscita a tenere a freno le mazze avversarie dimostrando di avere buona concentrazione e un ottimo materiale su cui lavorare per il futuro, così come la giovane lanciatrice, alle primissime esperienze in pedana, Virginia Gervasoni.

“Sono molto soddisfatta – ha detto il manager Flavia Ciliberto a fine giornata - della squadra che ha dimostrato di essere in grado di reagire con determinazione a un inizio di partita che sembrava essere per noi particolarmente sfavorevole. Sono sicura che con lavoro e impegno costante questa squadra sarà capace di raggiungere buoni risultati”.

Sono scese in campo: Vittoria Aschero, Asia Battaglia, Sofia Bregliano, Celeste Bigio, Zoe Bruno, Virginia Gervasoni, Letizia Gregorio, Viola Liddi e Benedetta Zaccariello. Prossimo appuntamento sabato prossimo in trasferta contro le piemontesi del Torino Grizzlies a partire dalle 14.