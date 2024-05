Badalucco, ora è ufficiale: ci sarà una sola lista in lizza alle elezioni Amministrative, è caccia al quorum

Dunque è ufficiale. A Badalucco i cittadini, l’8 e il 9 giugno, andranno a votare su una sola lista per il rinnovo del Consiglio Comunale. E’ quella, denominata ‘ValorizziAmo Badalucco’, come nel 2019, che fa capo a Matteo Orengo, Sindaco uscente. Cinque anni fa le liste in lizza erano state due e nel passato, 35 anni prima, addirittura se ne contarono tre.

A giugno per la prima volta, quindi, nella storia del Comune ce ne sarà una sola. Oltre che dal Sindaco uscente Matteo Orengo, capolista, è composta da: Donatella Boeri, Sabrina Brezzo, Enrico Carassale, Giusy Laigueglia, Gian Romano Mioranza, Pasquale Murachelli, Lisa Palumbo, Daniele Prevosto, Daniele Secondo, Stefano Striglioni.

Matteo Orengo ha atteso, ieri, nel suo ufficio, in Comune fino all’ora concessa dalla legge elettorale la presentazione di una seconda lista. Ma nessuno ha varcato la soglia del palazzo comunale, nella tiepida giornata di primavera a Badalucco. Il primo cittadino uscente prende la cosa con filosofia ed un briciolo di sarcasmo. “E’ difficile trovare uno sano di mente che oggi voglia mettersi in gioco per fare il sindaco, soprattutto in un piccolo comune, dove i servizi, da anni vengono tagliati e le attività economiche soffrono non poco, per il conseguente spopolamento, con l’aggiunta della palla al piede delle difficoltà burocratiche. E con la gente che ti ferma per la strada per chiederti conto di tutto. La mia amministrazione d’altra parte deve completare il suo lavoro. Questi primi cinque anni sono stati fortemente condizionati dalla pandemia e da due disastrose alluvioni. Ora è il momento di riprendere le fila di un discorso, anche molto ampio e di valorizzare il nostro paese”.

Badalucco, con i suoi 1.075 abitanti al 31 dicembre del 2022 è in lieve crescita demografica. Si colloca tra i piccoli comuni d’Italia, quelli per intenderci al di sotto dei 5.000 abitanti, che pure sono 5.520, il 69% dei 7896 Comuni Italiani. Nei piccoli centri vivono più di dieci milioni di abitanti. Con una grossa tendenza all’aumento, per lo spopolamento delle grandi aree urbane. Le coppie giovani cercano ambienti di vita più salutari, meno inquinati, più sicuri, rispetto alle conurbazioni delle grandi aree metropolitane. Cercano un tetto dove affitti e vendite sono molto più bassi che in città. E ‘la vetrina’ che viene osservata dalle giovani coppie soprattutto si chiama ‘Borghi più belli d’Italia’ o paesi delle bandiere arancioni. L’élite dei piccoli centri.

“L’ingresso, recente di Badalucco, nei Borghi più belli d’Italia – dice Matteo Orengo – deve essere vissuto più che come un punto di arrivo, come una opportunità. Mi spiego, quello che a noi come agli altri piccoli comuni d’Italia manca sono le risorse e le facilitazioni per gestire il nostro territorio in maniera più efficiente e appetibile. Pur tenendo conto del valore aggiunto che può rappresentare la realizzazione dell’ospedale unico, a sei chilometri da qui, sulla piana di Taggia”.

Se andiamo a vedere l’evoluzione della presenza dei servizi sul territorio di Badalucco sono tutte note dolenti. La banca ha chiuso definitivamente il suo sportello da qualche mese, i trasporti pubblici verso la costa sono ridotti all’osso, è sparita la guardia medica, come il punto fisso di prelievo per le analisi sanitarie. Non solo questo: c’è una situazione che ha dell’incredibile, i lavori per la banda larga sono stati completati da due anni, ma non è stata attivata la rete, perché manca il collegamento con la fibra, ferma a Taggia.

“Il ragionamento che sto facendo – prosegue Orengo - è chiaramente obbligato. Noi dobbiamo invertire nella maniera più assoluta questa tendenza, che è anacronistica. Se infatti io posso dire che a Badalucco c’è stato tra il 2023 ed il 2024 un incremento di nascite, non posso affermare che ci sia stato un incremento dei servizi pubblici e dei lavori pubblici, perché sostanzialmente noi siamo affossati da tre grandi nemici: la manca di servizi, l’assenza di agevolazioni burocratiche che tengano conto dei nostri uffici, e la cronica mancanza di finanziamenti”.

A fronte di questo quadro Matteo Orengo ha un’idea sistemica, che se realizzata dovrebbe invertire in tutta la penisola la tendenza a togliere i servizi in aree importanti del nostro paese che sono ricercate per la loro vivibilità verde.

“E’ necessario un nuovo patto tra grandi e piccoli comuni, tra città della costa ed entroterra. Si deve riconoscere che i piccoli comuni dell’entroterra hanno una peculiarità ed hanno un’importante funzione di tutela e sorveglianza del territorio. Per cui ci devono essere compensazioni in termini di servizi e di risorse. Ci deve essere un obbligo per legge al mantenimento di livelli di servizi essenziali anche nelle zone meno popolate del Paese. Per legge dobbiamo avere un minimo di: servizi sanitari sul nostro territorio, trasporti scolastici per gli studenti delle scuole superiori e per gli anziani, distributori di carburante, sportelli bancari. Anche nelle zone più remote del paese deve essere attivata la banda ultra larga, non sulla carta, ma nella realtà. Ci vogliono agevolazioni per i consumi di carburante e di energia. Infine si deve studiare una forma di semplificazione amministrativa per la gestione degli uffici, che possono contare su organici limitati e sulla presenza del segretario comunale solo per alcuni giorni alla settimana”.

Sembra una sorta di libro dei sogni o un manifesto elettorale, di cui del resto Matteo Orengo aveva accennato al momento del conferimento del titolo di Borgo più bello d’Italia. Forse il suo passaggio non era stato colto nella sua concretezza: “A settembre tutti i comuni che fanno parte del ristretto club dei Borghi più belli d’Italia avranno un convegno in Calabria, secondo accordi che ho preso con il presidente dell’associazione che riunisce i 386 paesi, in quella sede presenterò una proposta di legge di iniziativa popolare per sancire il nuovo patto di solidarietà tra città ed entroterra. Ci sto lavorando alacremente con un avvocato civilista ed un commercialista di Sanremo, di cui per ora non posso fare i nomi. Poi ci avvarremo di un alto rappresentante della IULM. A settembre l’articolato dovrebbe essere pronto; sia pure in maniera aperta, per recepire utili modifiche da parte di tutti. Lo stesso iter seguirà poi all’assemblea delle bandiere arancioni e dei comuni dell’Ulivo di cui Badalucco fa parte. Al termine di questi passaggi avremo la certezza di un bacino elettorale di utenti vastissimo, per firmare una proposta di legge che se approvata dal Parlamento produrrà un cambiamento epocale per i paesi dell’entroterra italiano, che d’altronde sono la colonna del nostro ordinamento sul territorio. E della nostra storia”.