Sanremo: un sole estivo ha accolto i circa 300 partecipanti alla 24a edizione della Baby Maratona (Foto e Video)

Grande successo di partecipazione, questa mattina alla pista di atletica di Pian di Poma, per la 24a edizione della Baby Maratona, il format creato dall’allora Amministrazione guidata da Giovenale Bottini, che ha visto la partecipazione d ben 241 corridori, tra i bambini nati dal 2013 al 2021 ma anche di 64 genitori che si sono sfidati al termine della mattinata, condita da un sole praticamente estivo.

Tra i più piccoli (nati nel 2021) hanno corso in 31, tra cui 15 maschi e 16 femmine mentre nella classe 2020 sono stati 19 i maschi e 12 le femmine. Tra i 2019 abbiamo avuto 20 maschi e 7 femmine e nella 2018 sono stati 22 e 17. Nella classe 2017 la suddivisione ha visto 19 maschi e 18 femmine mente nella 2016 su 30 partecipanti troviamo 21 maschi e 9 femmine. Tra i 23 partecipanti del 2015 c’erano 11 maschi e 12 femmine, nella 2014 erano rispettivamente 4 e 5 e, infine, nella classe 2013 troviamo 5 maschi e 10 femmine. Tra i 64 genitori perfetto equilibrio con 32 mamme e altrettanti papà. La scuola più numerosa è risultata la Asquasciati.

Passiamo alle classifiche che, nella classe 2021 vede al primo posto Oussana Eazzaki, davanti a Kristel Orlando e Dario Giovanati. Nella 2020 vittoria di Paolo Tornabene, davanti a Bernadette De Masi ed Elias Alaoui. Nella 2019 maschi al primo posto Simone Molina Taricco, davanti a Mauro Righetto ed Andrea Zunino. Nelle femmine 2019 vittoria di Carol Bilali, davanti a Melissa Liverini e Cecilia Planamente. Classe 2018 maschi: vittoria di Leonardo Benza davanti a Liam Pietro La Grassa ed Alessandro Cilli. Tra le femmine vince Eliska Scarfò, davanti a Maria Sole Fera e Camilla Flore. Tra le femmine 2017 primo posto di Sofia Francesetti, davanti a Cecilia Ferrari e Beatrice Gazzano. Tra i maschi vittoria di Elia Guiderdone, davanti ad Andrea Gargiulo e Pietro Ferrari. Nella classe 2016 maschi vince Santiago Colacino, davanti ad Emanuele Trianni ed Alessandro Cadenazzi. Tra le femmine vince Rebecca Colacino davanti a Greta Cutellè e Marta Quaranta.

Nella classe 2015 maschi vince Simone Micchiardi davanti a Davide Dulbecco e Matteo Barbieri mentre, tra le femmine primo posto di Melissa Kraja, secondo per Giulia Lettieri e terzo per Iris Duli. Nella classe 2014 maschi vince Luca Lanfranchi davanti a Samuel Manni ed Alessio Tagliani mentre, tra le femmine vittoria di Caterina Hasanaj davanti a Matilda Pivotto e Sofia Van Schijndel. Tra i maschi 2011 primo posto per Abdellah Rezzaki davanti a Davide Giordano e Jonathan di Franco. Tra le femmine vince Laura Ferrandini davanti ad Eleonora Zanella ed Anita Cerantola.

La maratona dei papà è stata vinta da Edoardo Giovanati, che bissa il successo dell’anno scorso, davanti a Carmelo Guiderdone e Massimo Montaldo. Quella delle mamme è andata a Monika Sorejsoua con, al secondo posto Tatiana Biancheri e al terzo Martina Giacomel.