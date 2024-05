L’associazione 'Noi4You' sbarca al salone del libro di Torino con 'Genitori in cerca di genitorialità'

Un libro, scritto da un team psicopedagogico e a cura del Prof. Pasquale Romeo, psichiatra, psicoterapeuta, scrittore e cultore, con la partecipazione di specialisti appartenenti all’Associazione Noi4You (che ha da poco aperto anche uno sportello a Reggio Calabria) e che domani sarà presente al Salone del Libro di Torino. “Genitori in cerca di genitorialità”: questo il titolo del nuovo libro di Pasquale Romeo che esplora le sfide e le gioie della genitorialità moderna.

Il libro offre un’analisi approfondita e ricca di spunti sulle sfide e le gioie che i genitori affrontano nel mondo contemporaneo. Gli autori, protagonisti da Ventimiglia a Reggio Calabria (Brugnano V., De Vito M., Donà G., Foti D.M., Guarnaccia M., Palmero C., Patrizi V., Puterio S., Sciolla P., Suraci S., Surace P., Svara G., Tibald L., Tripodi P., Zema V., Morabito A. e Festicini L.), daranno un valido supporto attraverso una combinazione di ricerche empiriche, consigli pratici.

Gli stessi esplorano molteplici aspetti della genitorialità, dalle dinamiche familiari alla gestione dello stress che offusca i genitori dai propri disagi emotivi, alla comunicazione efficace con i figli alla creazione di legami duraturi, all’importanza della collaborazione tra scuola e famiglia nel supportare il benessere e il successo degli studenti, offrendo strategie pratiche per creare un dialogo costruttivo e una partnership tra genitori e insegnanti e alla collaborazione di un nobile progetto dell’arte di educare che vede protagonista lo sportello di ascolto e di aiuto contro la violenza 'Noi4You', che come impegno comune è visto a formare e a ristrutturare con 'ascolto' il cammino evolutivo della famiglia, con esperienze realizzate nel concreto.

Il libro è disponibile presso le principali librerie fisiche e online (www.falzeaeditore.it) Inoltre lo vede protagonista in un tour che coinvolge diverse tappe d’Italia da Genova oggi 'A colazione con l’autore' a domani al 'Lingotto Book Festival' di Torino. Il 18 maggio a 'Teatro Primo' di Villa San Giovanni, il 30 maggio presso l’Università 'Dante Alighieri di Reggio Calabria, il 7 Giugno a Sanremo alla Sala Consigliare del Museo Civico, il 13 luglio al teatro 'Tre mestieri' di Messina, il 22 novembre in comune Ventimiglia e ancora con incontri presso Parrocchie e Istituti scolastici. Un vero e proprio tour vasto, pronto a donare viaggi emotivi per celebrare gioie e momenti significativi della vita familiare.