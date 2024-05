Sanremo: rubano al Carrefour di corso Garibaldi, vengono scoperti e picchiano con violenza la guardia giurata

Rubano all’interno del supermercato Carrefour di corso Garibaldi e vengono scoperti ma picchiano con violenza la guardia giurata che li ha scoperti. E’ accaduto ieri sera, poco prima delle 22, nell’esercizio aperto 24 ore su 24 nel pieno centro di Sanremo.

Secondo il racconto di alcuni testimoni sono entrati in quattro e, cercando di non farsi notare hanno rubato alimentari e bottiglie di alcolici. Del fatto si è accorta la guardia giurata che è sempre all’interno che si è avvicinata a loro per fermarli, non prima di aver azionato la registrazione video delle telecamere interne.

La reazione dei quattro giovani malviventi è stata tanto fulminea quanto violentissima. Si sono scagliati contro la guardia e l’hanno colpita con calci e pugni, lasciandolo sanguinante a terra. E’ stato dato l’allarme e, sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato e della Polizia Municipale.

Dopo aver visionato le immagini delle telecamere all’interno del negozio hanno iniziato le ricerche dei quattro in tutta la città e sono sulle loro tracce.