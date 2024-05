Vallecrosia inaugura i nuovi giardini Falcone e Borsellino e dedica una via a Melvin Jones (Foto e video)

Nuovi giochi per bambini, un’area per gli anziani, una piazzettina con la targa Falcone e Borsellino, il nuovo simbolo della città della famiglia e un defibrillatore. Cambiano volto i giardini Falcone e Borsellino sul solettone sud a Vallecrosia inaugurati, questa mattina, alla presenza di autorità civili, locali, provinciali e regionali, militari e religiose, dei cittadini, dei diversi club Lions della zona, del governatore Lions Oscar Bielli, del secondo vice governatore Mauro Imbrenda, del presidente di zona Aurelio Negro, della Croce Azzurra Misericordia, della Protezione civile, delle associazioni della città, della polizia locale, dei cittadini e della Banda musicale città di Ventimiglia, che ha animato la cerimonia. Per l'occasione è stata, anche, intitolata una via a Melvin Jones, che è stato un noto dirigente d’azienda e filantropo statunitense nonché fondatore dell’Associazione Internazionale Lions Club, che nel 1917 si chiese: "Che cosa succederebbe se le persone si impegnassero a migliorare le loro comunità?". Dopo oltre cento anni, il Lions Clubs International è l'organizzazione di club di servizio più grande al mondo con 1,4 milioni di soci in circa 49mila club.

L'amministrazione comunale di Vallecrosia, in collaborazione con il Lions Club Bordighera Ottoluoghi, ha infatti deciso di intitolare una strada di collegamento tra i giardini dedicati a Falcone e Borsellino e la via principale al fondatore del Lions club International, Melvin Jones. Un'iniziativa voluta dal dottor Luigi Amorosa, socio del Lions club Ventimiglia e office distrettuale di primissimo piano venuto a mancare da pochi mesi, che abitava proprio in questa zona. "E' un momento importante nato da un'idea di un amico, Gigi, che un giorno è venuto in comune a proporre di dedicare una via o una piazza a un personaggio importante: Melvin Jones" - sottolinea il sindaco di Vallecrosia e vicepresidente della Provincia Armando Biasi - "Riflettendo con l'amministrazione e il consiglio comunale, che ringrazio per aver votato all'unanimità questa idea, abbiamo deciso di dedicargli questa via proprio affianco a un'area di ricreazione, condivisione e socialità. Credo che l'associazionismo sia socialità, cultura e prendere a cuore il bene comune. Le associazioni sono la somma del bene comune che opera insieme alla pubblica amministrazione. Sono onorato ad essere, probabilmente, il primo comune in Italia a poter intitolare una via a una persona che ha creato il bene".

"E' un momento importante per noi. E' un'iniziativa che nasce dalla volontà di Gigi, che aveva espresso più volte e che avevamo ufficializzato durante la mia visita con i club di Bordighera" - afferma il governatore Lions Oscar Bielli - "Non pensavamo che l'inaugurazione di questa via potesse essere anche un momento per ricordare Gigi. Lo ricordiamo con grande affetto per quello che ha fatto. La nostra vicinanza va a Mimma e a tutta la famiglia. Saluto anche la signora Calenda. Melvin Jones nel 1917 ebbe l'idea di dare vita a un club di solidarietà. Pensava che un club internazionale avrebbe potuto promuovere la pace, la solidarietà e la comprensione tra popoli. Noi organizziamo, coordiniamo, promuoviamo i principi di buon governo e di buona cittadinanza, partecipiamo attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità e mostriamo sentimenti e vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca, che sono alla base della collaborazione. Quando i Lions si uniscono per il bene dell'umanità, non c'è nulla che non possiamo realizzare".

Il Comune ha stanziato 350mila euro per il progetto di riqualificazione dei giardini Falcone e Borsellino. "I giardini dedicati a Falcone e Borsellino sono stati completamente riqualificati. L’area verde e quella funzionale, compresi gli arredi urbani, sono stati messi a norma. Ora vi sono spazi e sedute per i più piccoli e per gli anziani. Inoltre, il progetto ha previsto anche il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) per migliorare l’accessibilità della zona" - dichiara il sindaco Armando Biasi - "L'idea era di creare una correlazione sociale tra i bambini, i genitori e gli anziani o coloro che vogliono frequentare l’area per un momento di svago".

Taglio del nastro del vicesindaco Marilena Piardi anche al nuovo simbolo della città della famiglia: una statua posizionata all'interno dei giardinetti realizzata dall'Atelier 443, in particolar modo da Alice Piccolo, Domenico Rositano e da Marco Battaglino. "E' il proseguo di una collaborazione nata da un'ottima squadra di progettisti" - fa sapere l'assessore Antonino Fazzari - "Noi abbiamo dato l'input di un'idea e loro l'hanno sviluppata nel migliore dei modi. E' il primo logo della nostra splendida città".

Infine, è stato inaugurato un defibrillatore donato alla città dall'associazione Le Cinque Torri. "Tutto è nato dal direttivo, è stata un'idea comune" - spiega Maria Carla Aprosio, presidente dell'associazione Le Cinque Torri, che alla conclusione della cerimonia ha offerto un ricco buffet - "Abbiamo deciso di donare questo defibrillatore a tutta la cittadinanza perché l'intento dell'associazione è pensare alla comunità".