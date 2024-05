Sanremo : al Casinò il convegno di informazione e sensibilizzazione sul Papilloma virus organizzato dal Rotary (Foto e Video)

Grande partecipazione di pubblico, questa mattina, al Casinò di Sanremo, per il Convegno di informazione e sensibilizzazione sul Papilloma virus (HPV), organizzato dal Rotary club Sanremo. I relatori hanno sottolineato l'importanza della prevenzione per non contrarre il Papilloma virus, capace di causare nella donna un tumore al collo dell'utero, secondo tumore femminile più diffuso dopo il tumore al

seno.

L'infezione da HPV può causare anche tumori nell'uomo. Per questo motivo la vaccinazione viene consigliata per entrambi i sessi. Lo 'Stop Hpv day' è una importante giornata di informazione e sensibilizzazione sul Papilloma virus, che rientra nel progetto, una campagna di informazione del Rotary, con il patrocinio del Ministero della Salute, che prevede la diffusione di strumenti informativi da

destinare ai medici, farmacie, ambulatori, scuole e genitori.

Massimo Rossano, Presidente del Rotary Club Sanremo Hanbury: "Oggi è un appuntamento di livello internazionale, visto che è la Giornata mondiale sulla sensibilizzazione dell'HPV. E' stato un grande lavoro di squadra e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al convegno".

Il Dott. Paolo Meloni ha spiegato che: "C'è bisogno di una maggiore sensibilizzazione sull'argomento e di un'informazione chiara e scientifica. La vaccinazione HPV è utile su se stessi e anche sugli altri".

Infine Luigi Gentile, Presidente Commissione per la tutela della Salute, distretto Rotary 2032, ha sottolineato che: "Il Rotary club porta avanti iniziative che possono portare un miglioramento della qualità di vita delle persone. Il Presidente internazionale del Rotary, Gordon R. McInally, e il Governatore del distretto Rotary, Remo Gattiglia, ci hanno invitati a creare speranza nel mondo e a porre attenzione ai bisogni della gente e noi portiamo avanti queste idee, anche organizzando questi convegni di prevenzione medica sull'HPV".