'Giornata internazionale dell'infermiere', nella nostra provincia 87 gli iscritti al corso

In vista della Giornata internazionale dell’infermiere prevista per il 12 maggio, la Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche ha deciso di porre l’accento sull’impegno quotidianamente profuso dalla professione per sviluppare un Sistema salute a misura di cittadino.

“Nutriamo la salute” è, infatti, lo slogan scelto da FNOPI per la Giornata nella quale, in tutto il mondo, si celebra la professione dell’infermiere. Le celebrazioni che si svolgono in concomitanza con l’anniversario della nascita (il 12 maggio 1820) di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne, nel 2024 coincidono con la Festa della Mamma.

“Abbiamo voluto cogliere questa occasione – dichiara la presidente Barbara Mangiacavalli – per tornare all’origine della radice etimologica del nostro nome che, tanto nell’inglese antico da cui deriva il termine Nurse quanto in latino, rimanda al concetto della nutrizione, del prendersi cura di chi ha bisogno. Questo fa l’infermiere nella sua attività quotidiana. L’articolo 4 del nostro Codice deontologico lo dice chiaramente: “Il tempo di relazione è tempo di cura”. Non può esserci cura senza apprendimento e, nella reciprocità della relazione, l’aiuto viene immediatamente ripagato con il rispetto, la gratitudine, la crescita professionale e personale. È la relazione che colma i vuoti e ci permette di porci in ascolto delle persone. La relazione professionista-cittadino diventa – sottolinea la presidente – un elemento fondamentale per rispondere a bisogni di cura complessi in continua e rapida evoluzione, e rappresenta uno degli elementi cardine del Sistema salute. Dove ogni giorno la Federazione lavora per ridurre le distanze e fornire un’assistenza sempre più specializzata e vicina, anche fisicamente, alle persone”.

L’immagine che identificherà questa Giornata internazionale dell’Infermiere è un fiore che affonda le radici all’interno del logo FNOPI e da lì, protetto, nasce e cresce fino a sbocciare con petali rigogliosi bene trasmettono l’importanza della cura. Ad oggi l'Ordine conta 1568 iscritti, di cui 1.301 donne. L’età media è così suddivisa: 355 infermieri non superano i 40 anni, mentre sono 272 quelli con una età compresa tra 41 anni e i 50 anni; 681 infermieri hanno una età compresa tra 51 e 60 anni, mentre 260 hanno più di 60 anni, quindi oltre la metà hanno più di 50 anni.

La situazione attuale, purtroppo, vede una forte carenza nella professione infermieristica che come sottolinea la Nostra Presidente è alla base dell’assistenza sanitaria in Italia. Lo scorso anno in tutta Italia si sono avute 14.572 nuove iscrizione di Infermieri a fronte di 14.040 disiscrizioni con un saldo positivo di solo 532 Infermieri. In Italia mancano 65.000 infermieri ma sono sempre di meno le domande di accesso ai corsi di Laurea di Scienze Infermieristiche e in alcuni Atenei, per la prima volta, non raggiungono nemmeno il numero di posti a bando. La riduzione media è del -10% rispetto allo scorso anno accademico: -12,6% al Nord, -15% al Centro e -5,7% al Sud.

Il Corso di Laurea Infermieristica dell’Università degli Studi di Genova vede nel Polo didattico di Imperia Asl 1 la presenza 87 studenti, con la prospettiva di laurearne 12 per il presente anno didattico.