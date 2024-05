Pallavolo: il Grafiche Amadeo chiude la stagione affrontando in casa Mozzate

Il Grafiche Amadeo avrà l’opportunità di chiudere la stagione in casa, di fronte al proprio pubblico. I gialloneri di Cesare Chiozzone ospiteranno questa sera alle 20, a villa Citera, a Sanremo, l’R&S Volley Mozzate.

Quella di questa sera somiglia, a tutti gli effetti, ad una gara che ha poco o più nulla da dire ad un campionato come quello nazionale maschile di serie B (il destino è sancito ormai da qualche settimana: il prossimo anno, matuziani e lombardi torneranno ad affrontare i tornei regionali di serie C), ma non tutti la pensano così.

“E’ assolutamente vero: sarà una sfida tra due retrocesse, ma rimango della convinzione che ne verrà fuori una partita spettacolare - il commento alla vigilia del match, del presidente del sodalizio sanremese, Giuseppe Privitera - da parte nostra c’è voglia di regalare ai nostri tifosi che auspichiamo numerosi e rumorosi, l’ultima soddisfazione. La squadra sarà la stessa scesa in campo nel corso di queste ultime settimane. Chiudiamo una stagione nel corso della quale abbiamo provato a crescere tentando per quanto possibile, a rimanere in questa categoria. Dal punto di vista tecnico, purtroppo, sono mancati almeno un paio di elementi di qualità superiore in grado di consentirci di conseguire questo risultato. La sfortuna non ci è stata vicina: alla quarta di campionato è arrivato il grave infortunio a Riccardo Romanatti, il centrale unico innesto effettuato ad inizio stagione, aspetto questo che ha costretto il trainer Chiozzone a rivedere l’assetto tattico dell’intera squadra. Siamo comunque proiettati al futuro. Per la serie C disponiamo già di una squadra che dal punto di vista tecnico è cresciuta. In modo particolare i giovani che ne fanno parte e stiamo già lavorando per costituire un gruppo che sia competitivo l’anno prossimo avendo come obiettivo la zona alta della classifica”.

Queste le altre gare della 26ª giornata: PVL Cerealterra Cirié – Sant’Anna TomCar TO; Pallavolo Saronno – Alto Canavese TO; Volley Parrella TO – Npsg Trading Logistic SP; Zephir Mulattieri SP – Ilario Ormezzano Biella; Mercatò Alba – Rossella ETS Caronno.

Riposa: Yaka Volley Malnate VA.

Classifica: Sant’Anna Tomcar TO 58, Rossella ETS Caronno 57, Alto Canavese TO e Yaka Volley Malnate VA* 48, PVL Cerealterra Cirié 47, NPSG Trading Log SP 43, Volley Parrella TO 42, Pallavolo Saronno 29, Mercatò Alba 27, Ilario Ormezzano BI 20, R&S Volley Mozzate 15, Zephir Mulattieri SP 11, Grafiche Amadeo 5.

*=Una partita in più.