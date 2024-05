Abc Bordighera, Palabiancheri gremito per l'ultima partita casalinga dell'under 17 maschile (Foto)

Palabiancheri gremito per l'ultima partita casalinga degli under 17 dell'Abc Bordighera anche grazie all'emozionante esibizione, andata in scena durante l'intervallo, del gruppo Peekaboo dell'Urban Theory School di Jessica Demaria.

"I biancorossi targati 'F. Becagli' hanno disputato un'ottima partita contro i quotatissimi avversari del Cologne, specie nel primo tempo, chiuso con pochi goals di svantaggio dopo aver tenuto il campo alla pari e fornendo una prestazione solida specie nella fase difensiva" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Nel corso del secondo tempo la maggior esperienza e un notevole numero di cambi in panchina hanno fatto sì che gli ospiti aumentassero il divario fino al risultato finale di 22 a 37. Questa prestazione, nonostante il risultato, fa ben sperare per il futuro e i tecnici Masini e Bissaro si sono detti soddisfatti di quanto visto in campo".

"Domani alle 16 l'Abc Bordighera disputerà l'ultima partita di campionato contro il Ferrarin Milano che la precede in classifica e, dunque, si prevede un match piuttosto equilibrato e aperto ad ogni pronostico" - dice l'Abc Bordighera - "Domani, torneranno in campo, anche, gli under 13 targati Romolo a Mare – E.R.A. Foods che alle 16 affronteranno a Nizza i coetanei del Cavigal per confermare il primo posto da imbattuti del campionato. Ringraziamo tutti i nostri sponsor che ci sostengono sempre".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Foods, Riello, Ir Service, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, AlProfilo, Acconciature Raffaella, Fasol e Osteria Beciagrill.