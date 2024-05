Arti Marziali: ottimi risultati alla ‘Yoshin Ryu Cup’ per gli atleti dello Judo Club Simonazzi (Foto)

Sabato scorso, al Palazzetto dello Sport di Bordighera si è svolta la ‘Yoshin Ryu Cup’. Lo Judo Club Simonazzi ha partecipato con 8 giovani atleti che ben hanno figurato.

Nella categoria Ragazzi secondo posto per Vladimir Cossu e terzo per Fabiana Gramagna, Maxim Larsen e Vladislav Tatarovski. Nella categoria Fanciulli vittorie per Samia Lanzafame e Jamel Zinoubi, secondo posto per Tyler Angulo e terzo per Matteo Surano.

Il tecnico Filippo Quaglia si è complimentato con gli atleti, ringraziando le famiglie per il supporto.