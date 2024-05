Al via la raccolta delle iscrizioni per la scuola vela del Circolo Velico Ventimigliese

Inizia la raccolta delle iscrizioni per la scuola vela. Da metà giugno si terranno i corsi del Circolo Velico Ventimigliese, dalla base nautica in lungomare Varaldo (zona Rondò Spinelli).

Sarà possibile attivare corsi con diverse formule, con l'opzione, attraverso l'organizzazione di giochi e attività legate al mare, di rimanere tutta la giornata alla base nautica. Non solo bambini e ragazzi, ma presenti anche i corsi per adulti sulle derive. Per informazioni, scrivere via mail a info@circolovelicoventimigliese.it o tramite canali whatsapp Riccardo 333 9745793 e Alessio 388 8821371.

Una novità riguardante gli adulti, è la scuola di vela d'altura, coordinata dallo Yacht Club Cala del Forte presso il Porto Cala del Forte (contattare segreteria@yccf.it).